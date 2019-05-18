NBA: يانيس وهاردن وجورج لجائزة أفضل لاعب

وهاردن هو حامل اللقب بيد ان فريقه ودع مجدداً الأدوار الاقصائية "بلاي اوف" بعد خسارته في الدور الثاني أمام غولدن ستايت ووريرز بطل الدوري والذي لا يتواجد أي من لاعبيه في اللائحة النهائية.

وقاد يانيس فريقه ميلووكي إلى صدارة الدوري المنتظم وبات على مقربة من نهائي الدوري، إذ يتقدم تورونتو رابتورز 2-صفر في نهائي المنطقة الشرقية.

أما أوكلاهوما فقد اقصي من الدور الاول حيث عانى جورج إصابة بكتفه تطلبت جراحة.

وسيعلن عن الفائز في 24 حزيران/يونيو المقبل في لوس أنجليس. وأعلنت رابطة الدوري عن ثلاثة مرشحين في ست جوائز تصوت لهم لجنة من خبراء الصحافة.

