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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

NBA: يانيس وهاردن وجورج لجائزة أفضل لاعب

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انحصرت جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي)، جيمس هاردن (هيوستن روكتس) وبول جورج (أوكلاهوما).

Reuters

وهاردن هو حامل اللقب بيد ان فريقه ودع مجدداً الأدوار الاقصائية "بلاي اوف" بعد خسارته في الدور الثاني أمام غولدن ستايت ووريرز بطل الدوري والذي لا يتواجد أي من لاعبيه في اللائحة النهائية.

وقاد يانيس فريقه ميلووكي إلى صدارة الدوري المنتظم وبات على مقربة من نهائي الدوري، إذ يتقدم تورونتو رابتورز 2-صفر في نهائي المنطقة الشرقية.

أما أوكلاهوما فقد اقصي من الدور الاول حيث عانى جورج إصابة بكتفه تطلبت جراحة.

وسيعلن عن الفائز في 24 حزيران/يونيو المقبل في لوس أنجليس. وأعلنت رابطة الدوري عن ثلاثة مرشحين في ست جوائز تصوت لهم لجنة من خبراء الصحافة.
 

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