NBA - ووريرز يقلب الطاولة على كافالييرز بفضل 40 نقطة لكوري

دخل ووريرز الربع الأخير متخلفا 68-81، لكنه ضرب بقوّة مسجلا 36 نقطة مقابل 8 فقط لمنافسه ليخرج فائزا بفارق مريح.

وعزّز ووريرز بطل الدوري 6 مرات آخرها عام 2018، بالتالي رصيده كأفضل فريق في الدوري منذ بداية الموسم، مع 13 انتصارا مقابل خسارتين.

وفرض كوري نفسه نجما للمباراة مسجلا 40 نقطة فضلاً عن نجاحه في تسع من أصل 16 محاولة في التسديدات الثلاثية. كما ساهم البديل داميون لي بتحقيق الفوز لأنه سجل 9 من نقاطه الـ11 في الربع الأخير أيضا.

واعتبر كوري بأن مفتاح الفوز كان الاعتماد على الهجوم بلا هوادة في الربع الأخير بقوله "عانينا كثيراً أمام الفريق المنافس على مدى 36 دقيقة بسبب الدفاع المحكم الذي اعتمده وقد لعب بطريقة جيّدة وتميّز لاعبوه بالحيوية".

وأضاف "كانت نقطة التحوّل مطلع الربع الأخير عندما سجّلنا 13 نقطة من دون رد".

وكان أفضل مسجل في صفوف كافالييرز داريوس غارلاند مع 25 نقطة في حين أضاف كل من دين وايد وكيفن لاف 17 نقطة.



هيت يتصدّر



وانتزع ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية من بروكلين نتس بفوزه على واشنطن ويزاردز 112-97.

وكان جيمي باتلر أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 32 نقطة وأضاف بام أديبايو العائد من إصابة في ظهره، 20 نقطة و9 متابعات.

في المقابل، كان برادلي بيل أفضل مسجّل في صفوف واشنطن مع 30 نقطة.

وفي المباريات الأخرى، فاز يوتا جاز على تورونتو رابتورز 119-103، وممفيس غريزليز على لوس أنجليس كليبرز 120-108، ومينيسوتا تمبروولفز على سان أنتونيو سبيرز 115-90 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على دنفر ناغتس 103-89.