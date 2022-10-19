NBA - ووريرز وسلتيكس يقصّان شريط الموسم بالفوز

بعد حصولهم على خواتم مرصعة بالماس ورفع لافتة البطولة في حفل أقيم ما قبل المباراة في ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو، قدم ووريرز أداءً مبهرًا للتغلب على ليبرون جيمس وليكرز بشكله الجديد.

لقد طغى على الموسم الإعدادي لووريرز الإشكال الذي وقع في التدريبات عندما لكم درايموند غرين زميله جوردان بول وأوقعه أرضًا - ما وصفه المدرب ستيف كير بأنه "أكبر أزمة" منذ وصوله إلى رأس الجهاز الفني قبل ثماني سنوات.

لكن ووريرز لم يبدُ متأثرًا بهذه الحادثة في مباراته الأولى مؤكدًا أنه سيكون مرشحًا بقوة للدفاع عن لقبه. تواجد بول وغرين سويًا على أرض الملعب وأظهرا أنهما يرغبان في وضع ما حدث خلفهما، لا سيما عندما مرّر الأول كرة ذكية إلى الثاني تابعها في السلة في منتصف الربع الثالث.

أما ليكرز الذي خاض مباراته التنافسية الأولى بإشراف المدرب الجديد دارفين هام، فبدا منضبطًا أكثر دفاعيًا، لكن قدرات ووريرز فاقت قدراته.

سجل ليبرون جيمس (37 عامًا) 31 نقطة و14 متابعة و8 تمريرات حاسمة مقابل 27 نقطة لأنتوني ديفيس و19 لراسل وستبروك.

قال كوري "كان الحفل احتفالًا رائعًا، لأخذ وقت للتفكير في ما أنجزناه، ومشاهدة اللافتة ترتفع وأفضل لحظات (الموسم الماضي)".

وتابع "من الصعب بعد ذلك أن تقلب الصفحة وتلعب مباراة كرة سلة، ولكن عرفنا كيف نقوم بذلك. الآن بإمكاننا التطلع قدمًا للموسم".

من جهته، رأى ليبرون أن ليكرز لا يزال قيد التطور "لعبنا كما توقعت، قدمنا لحظات جيدة وأخرى لا. هذا أمر طبيعي لفريق لا زال يلتئم للمرة الأولى".

وتابع "عندما يصبح هناك انسجام أفضل بيننا، ستتحسن الأمور مع مرور الوقت. ولكن المباراة كانت كما توقعتها - بعض الأوقات الجيدة وأخرى لم تكن كما أريد".

35 نقطة لتايتوم وبراون

في المباراة الافتتاحية الأخرى للموسم، سجل كل من جايسون تايتوم وجايلن براون 35 نقطة ليقودا بوسطن سلتيكس للفوز 126-117 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكرز.

وقدّم تايتوم الذي كان عرضة للانتقادات بعد أدائه المتواضع في نهائي العام الماضي أمام ووريرز أداء مميزًا على ملعب "تي دي غاردن".

سدّد تايتوم 13 تسديدة ناجحة من 20 محاولة مقابل 14 من 24 لبراون، بينها أربع ثلاثيات.

أضاف مالكولم بروغدون 16 نقطة، غرانت وليامس 15 وماركوس سمارت 14 ليحقق المدرب المؤقت جو مازولا الفوز الأول بعد أن تولى منصب المدير الفني الشهر الماضي بعد الإيقاف المفاجئ للأميركي النيجيري إيمي أودوكا.

وبعد أن تقدّم سيكسرز 29-24 مع نهاية الربع الأول، شهد الثاني تنافسًا كبيرًا ليدخل الفريقان إلى الاستراحة متعادلين 63-63.

وابتعد سلتيكس، حامل اللقب 17 مرة، في الثالث ليتقدم 87-78 بعد أن استفاد سمارت من كرة أهدرها الكاميروني جويل إمبيد قبل أن تمنح ثلاثية لتايتوم التقدم لفريقه بفارق 12 نقطة.

حافظ بوسطن على تقدمه حتى نهاية المباراة ووصل الفارق إلى 16 نقطة في الربع الأخير لينهي المباراة بأريحية.

كان جيمس هاردن الأفضل من جانب فيلادلفيا مع 35 نقطة مقابل 26 لإمبيد.