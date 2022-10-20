NBA - وليامسون يقود بيليكانز للفوز على نتس وصنز يقلب الطاولة على مافريكس

وسجل وليامسون الذي خاض أوّل مباراة له في الدوري المنتظم منذ أكثر من 17 شهراً، 25 نقطة ليؤكد جهوزيته التامة للعودة إلى قمة مستواه بعد شفائه من إصابة في قدمه اليمنى أبعدته عن الملاعب لموسم بكامله.

وبرز براندون إنغرام كأفضل مسجل للفريق الفائز مع 28 نقطة، فيما أضاف كريستيان جيمس ماكولوم 21.

أثنى ويلي غرين مدرب بيليكانز على وليامسون الذي وقع في سن الـ 22 عاماً ضحية إصابات متكررة، قائلاً "إنه متحمس للغاية".

"جنون"

من ناحيته وصف وليامسون ما حصل بـ "الجنون"، مضيفاً "ببساطة كنت أمارس اللعبة التي أحبها، والتي لم أتمكن من لعبها لفترة طويلة. كنت أحتاج إلى نفس منعش".

وتابع "هناك مجال كبير للتطور" و"ما زلت أتعلم من زملائي في الفريق ... أنا متحمس للمضي قدماً".

وساعد وليامسون فريقه للتقدم 18-4 خلال الربع الأول متفوقاً بسهولة على الأسترالي بن سيمونز الذي عانى بدوره مع الإصابات.

وخاض سيمونز مباراته الأولى مع نتس الذي تعاقد معه قادماً من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز العام الماضي، في حين اضطر للغياب عن الملاعب بسبب إصابة في ظهره دفعته لإجراء جراحة في أيار/مايو.

وفي حين اكتفى سيمونز بـ 4 نقاط في 23 دقيقة، سجل كايري إيرفينغ 15 ومرر 5 كرات حاسمة.

وحافظ نجم نتس كيفن دورانت الذي كان طالب بالرحيل عن بروكلين في حزيران/يونيو قبل أن يوافق على البقاء، على آمال فريقه بتسجيله 21 نقطة من إجمالي 32 في الشوط الأوّل.

غير أن بيليكانز سجل 40 نقطة مقابل 28 لمضيفه في الربع الثالث ليحكم سيطرته على المباراة حتى النهاية، بعدما نجح في تحويل 21 متابعة هجومية إلى 36 نقطة.

لي يُهدي الفوز لصنز

وقلب فينيكس صنز تأخره بفارق 22 نقطة في الربع الثالث إلى فوز على دالاس مافريكس بفارق نقطتين 107-105، فيما فاز ممفيس غريزليز على نيويورك نيكس 115- 112 بعد التمديد.

ولم تحل النقاط الـ 35 للسلوفيني لوكا دونتشيتش كأبرز الهدافين في الحؤول دون خسارة فريقه مافريكس الذي أقصى صنز من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في الموسم الماضي.

وعاد صنز إلى أجواء اللقاء مقلصاً الفارق إلى نقطة يتيمة قبل 1:25 دقيقة من نهاية الربع الثالث، قبل أن يتقدم بفضل سلة كاميرون باين مع نهاية الربع الرابع، ورغم إدراك دونتشيتش للتعادل 105-105 قبل 32.8 ثانية من النهاية، حسم صنز الفوز لصالحه بفضل داميون لي (11 نقطة) في الثواني القاتلة.

وبرز ديفن بوكر في صفوف الفائز مع 28 نقطة، متقدماً 5 لاعبين تخطوا حاجز العشر نقاط في المباراة.

وعلى ملعب "فيديكس فوروم" في ممفيس، سجل جا مورانت 34 نقطة أمام فريق نيكس الذي قلّص تأخره 19 نقطة فارضاً التمديد بفضل ثلاثية كام ريديش.

تقدم ممفيس 115-112 في الوقت الإضافي عندما فشل تايوس جونز في رميتين حرتين، في حين حصل نيكس على فرصة جديدة إلا أنّ الفرنسي إيفان فورنييه فشل بدوره في تسجيل سلة ثلاثية كانت كافية لحسم الفوز لفريقه.

قال مورانت "يعود الأمر إلى الفريق الذي كان يوقف الهجمات ويهاجم وينفذ".

وأضاف "شعرت أننا فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية، على الرغم من أن المباراة كانت لا تزال متقاربة... نحن فريق مرن وقد ظهر ذلك".

غوبير يتألق

وحقق الفرنسي رودي غوبير، أفضل مدافع في الدوري 3 مرات، في بداياته مع فريقه الجديد مينيسوتا تمبروولفز قادماً من يوتا جاز "دابل-دابل" مع 23 نقطة و16 متابعة، ليقوده للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-108.

وبعد بداية صاروخية (35-22 مع نهاية الربع الأول)، شعر مينيسوتا بالخوف في الربع الثالث (87-87)، قبل أن يزيد من تقدمه في اللحظات الحاسمة.

وفي ديترويت، سجل كايد كانينغهام 18 نقطة لفريقه بيستونز وساهم في فوزه على أورلاندو ماجيك 113-109، في مباراة تألق خلالها في صفوف الأخير الإيطالي الأصل باولو بانكيرو القادم إلى أورلاندو كأول اختيار في الـ "درافت".

وسجل ابن الـ 19 عاماً، 27 نقطة والتقط 9 متابعات ومرر 5 كرات حاسمة، في أفضل بداية للاعب من الـ "درافت" منذ "الملك" ليبرون جيمس عام 2003.