NBA - هيت يُسقط بولز في صراع صدارة المنطقة الشرقية

وحقّق هيت انتصاره الرابع تواليًا ملحقًا الخسارة الثانية على التوالي بشيكاغو ليبتعد عنه بفارق مباراتين في صدارة الشرق.

وقدّم ميامي أداء جماعيًا مميزًا، إذ سجل كل من النيجيري-الأميركي غابي فينسينت وتايلر هيرو 20 نقطة مقابل 15 لكل من جيمي باتلر وبام أديبايو.

كما لعب الأداء الدفاعي الرائع الذي قدّمه الفريق دورًا ثمينًا في الفوز، بعد أن نجح لاعبوه في الحد من خطورة ديمار ديروزان وأوقفوا سلسلة من 10 مباريات تواليًا سجل فيها أقله 30 نقطة، ليكتفي بـ18.

ورفع ميامي سجله في الصدارة إلى 41 فوزاً مقابل 21 هزيمة بينما بات رصيد بولز 39 انتصاراً و23 خسارة.

قال فينسينت عن دفاع ميامي على ديروزان "استعدينا له بطرق عدة، حاصرناه وواجهناه بقوة وجعلناه غير مرتاح"، مضيفًا "رغم ذلك، سدّد كرات ناجحة ولكن حققنا الفوز".

مورانت يواصل التألّق

أحرز جا مورانت 52 نقطة مع ممفيس غريزليز، هي الأعلى في مسيرته، وقاده للفوز 118-105 على سان أنتونيو سبيرز.

في ممفيس، سجل مورانت 22 تسديدة ناجحة من أصل 30 في الأمسية ليحقق غريزليز انتصاره الثاني تواليًا بعد فوزه على بولز السبت.

وإلى جانب أدائه المذهل، قدّم مورانت اثنتين من أجمل لمحات الموسم، أولا عندما سجّل سلّة ساحقة وجهًا لوجه أمام عملاق سبيرز جاكوب بولتيل، قبل أن تصله كرة من رمية تماس من زميله ستيفن آدمز من أول الملعب إلى آخره، تابعها سريعًا وهو يقفز من المسافة المتوسطة مع صافرة نهاية الربع الثاني.

وعزّز ممفيس مركزه الثالث في الغربية مع 43 انتصارًا و20 هزيمة، خلف غولدن ستايت ووريرز (43-18) وفينيكس صنز (49-12).

وعاد ميلووكي باكس حامل اللقب، رابع الشرقية، إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه تشارلوت هورنتس 130-106.

وفي بقية المباريات فاز تورونتو رابتورز على بروكلين نتس 133-97 ومينيسوتا تمبروولفز على كليفلاند كافالييرز 127-122 وأورلاندو ماجيك على إنديانا بيسرز 119-103 وساكرامنتو كينغز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 131-110.