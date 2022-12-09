NBA - هيت يتخطّى عقبة كليبرز بنجاح

ونجح أديبايو بـ 14 تسديدة من أصل 21 محاولة من المسافات كلّها، كما أسهم بأربع تمريرات حاسمة، فيما تألق باتلر في كل النواحي مع 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة، فضلا عن تسجيله النقاط الثماني الأخيرة لهيت.

وأنهى ميامي سلسلة من خسارتين متتاليتين ورفع رصيده إلى 12 فوزا و14 خسارة في المركز العاشر ضمن المنطقة الشرقية.

وكان بول جورج أفضل مسجل للخاسر بـ 29 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة حيث أصبح في رصيد كليبرز 14 انتصارا و13 هزيمة في المركز التاسع بالمنطقة الغربية.

وفي مواجهة نارية في بورتلاند، سجّل جمال موراي ثلاثية قبل 0.9 ثانية من نهاية المباراة ليمنح دنفر ناغتس فوزا جنونيا على مضيفه ترايل بلايزرز 121-120.

وبرز الصربي نيكولا يوكيتش لدى الفائز مع 33 نقطة وعشر متابعات وتسع تمريرات حاسمة وأضاف موراي 21 نقطة.

وأحرز داميان ليلارد 40 نقطة لبورتلاند، بعدما دكّ سلّة ناغتس بتسع ثلاثيات من أصل 17 محاولة، وأضاف 12 تمريرة حاسمة، إلا أنّ مجهوده لم يفض إلى فوز.

وفي لقاء جمع أسوأ فريقين في المنطقة الغربية، فاز سان أنتونيو سبيرز على هيوستن روكتس 118-109.

وسجّل للفائز كيلدون جونسون 32 نقطة.