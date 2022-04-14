NBA - هوكس وبيليكانز يبقيان على آمالهما في بلوغ الأدوار الإقصائية

وضمن هوكس وبيليكانز خوض مباراة فاصلة أمام مضيفيهما كليفلاند كافالييرز ولوس أنجليس كليبرز الجمعة من أجل خطف البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى الأدوار الإقصائية.

في المباراة الأولى، لم يجد أتلانتا، أي صعوبة لتخطي عقبة تشارلوت هورنتس حيث فرض سيطرته على مجريات المباراة بأكملها تقريبا، ووصل الفارق إلى 33 نقطة في الربع الأخير.

واستهل أتلانتا المباراة جيدا وكسب الربع الأول بفارق تسع نقاط (32-23)، قلصها الضيوف إلى ثماني نقاط بعدما كسبوا الربع الثاني بصعوبة بفارق نقطة واحدة (29-28).

لكن أصحاب الأرض غردوا خارج السرب في الربع الثالث وحسموه بفارق 18 نقطة (42-24) بينها 14 نقطة لنجمه تراي يونغ أفضل مسجل في صفوفه (24 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة)، قبل أن يكسب الربع الأخير 30-27.

وساهم ديأندريه هانتر والسويسري كلينت كابيلا في الفوز الساحق لأتلانتا حيث سجل الأول 22 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف الثاني 15 نقطة مع 17 متابعة.

وقال يونغ "لقد استغرق الأمر بعض الوقت لأدخل في أجواء المباراة وأبدأ تسجيل النقاط، لكن زملائي في الفريق قاموا بعمل رائع. لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم أخذ المبادرة وفرض الأفضلية بمفردهم، في أي وقت".

وأنهى ستة لاعبين من أتلانتا المباراة بتخطي حاجز 10 نقاط حيث سجل الإيطالي دانيلو غاليناري 18 نقطة وكابيلا 15 نقطة، وكيفن هويرتر والصربي بوغدان بوغدانوفيتش 13 نقطة لكل منهما.

في المقابل، لم تنفع تشارلوت هورنتس النقاط الـ26 للاميلو بال.

ويبقى الأمل الأخير لأتلانتا في بلوغ البلاي أوف الفوز الجمعة على كليفلاند كافالييرز الذي فرّط في الفرصة الأولى الثلاثاء بخسارته أمام بروكلين نتس 108-115.

ماكولوم ينهي صمود سبيرز



وفي المباراة الثانية، فرض نيو أوليانز بيليكانز سيطرته أيضا على ضيفه سان أنتونيو الذي استيقظ متأخرا في الربع الأخير لتعويض تخلفه بفارق 21 نقطة في الربع الثالث دون جدوى.

وحسم بيليكانز الأرباع الثلاثة الأولى في صالحه 26-22 و35-28 و31-25، تاركا الأفضلية في الربع الأخير لضيفه (28-21).

ويدين بيليكانز بفوزه إلى سي جاي ماكولوم صاحب 32 نقطة (مع سبع تمريرات حاسمة وست متابعات) بينها 27 في الشوط الأول.

وأضاف براندون إنغرام 27 نقطة، والليتواني العملاق يوناس فالانتسيوناس 22 نقطة مع 14 متابعة بينها 11 دفاعية.

وبرز ديفاين فاسل في صفوف سبيرز بتسجيله 23 نقطة بينها سبع ثلاثيات لم تكن كافية لمواصلة فريقه لمشواره في الدوري بعدما كافح في المباريات الأخيرة من الدوري المنتظم ليحجز بطاقته في الملحق على حساب لوس أنجليس ليكرز ونجمه "الملك" ليبرون جيمس.

وقال ماكولوم: "اعتقدت أننا قمنا بعمل جيد جدًا، كانت لدينا بعض الهفوات، ولكن بشكل عام قدمنا جهدا دفاعيا جيدا".

وضرب بيليكانز موعدا مع كليبرز، القطب الثاني للوس أنجليس، من أجل البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى البلاي أوف عن المنطقة الغربية.