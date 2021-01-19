NBA: هاردن ودورانت يقودان نتس لتخطي باكس وووريرز يسقط حامل اللقب

وفرض هاردن نفسه نجماً في ثاني مباراة له بألوان فريقه الجديد المنضم إليه حديثاً من هيوستن روكتس في صفقة ضخمة، بتسجيله 34 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وأضاف دورانت الذي يخوض بدوره موسمه الأول مع بروكلين بعدما انضم إليه الموسم الماضي قادماً من غولدن ستايت ووريرز لكنه غاب بسبب الاصابة، 30 نقطة بينها ثلاثية الفوز.

وحقق دورانت تسع متابعات وست تمريرات حاسمة وأضاف جو هاريس 20 نقطة مع ست متابعات لينجح فريقهما في حسم قمة المنطقة الشرقية أمام ميلووكي باكس ونجمه المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم في الموسمين الأخيرين العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وتألق أنتيتوكونمبو كعادته وسجل 34 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 25 نقطة لكنه فشل في محاولة ثلاثية في الثانية الاخيرة.

وقال هاردن "إنه فوز كبير لنا، هزمنا باكس الفريق الجيد جدا".

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الاخير وتحديدا الثواني الاخيرة من المباراة عندما أهدر هاردن ثلاثية وفريقه متخلفا 122-123، لكنه تمكن التقاط الكرة المرتدة وتمريرها الى دورانت الذي سددها من خارج القوس، مانحا التقدم لنتس 125-123 قبل 36,8 ثانية.

بعدها أضاع ميدلتون محاولة من ثلاث نقاط، حاول دورانت ابعادها لكنه منحها الى ميدلتون ليمنحه فرصة أخرى من خارج القوس بيد انه أهدرها مرة أخرى.

وعلق هاردن على انضمامه إلى نتس الذي غاب عن صفوفه النجم كايري إيرفينغ للمباراة السابعة على التوالي بسبب خرقه بروتوكلات فيروس كورونا المستجد، "إنه تجديد للشباب. هذه المنظمة، بروكلين نتس، رحبت بي بأذرع مفتوحة".

وكانت المباراة في ملعب "باركلايز أرينا" في بروكلين واحدة من المباريات البارزة في قائمة يوم تكريم رمز الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور.

وخطف غولدن ستايت ووريرز فوزا قاتلا من مضيفه لوس انجليس ليكرز حامل اللقب عندما حول تخلفه بفارق 14 نقطة في الربع الاخير الى فوز بسلة واحدة 115-113.

ويدين ووريرز بفوزه الى نجمه ستيفن كوري الذي سجل 26 نقطة رغم معاناته من الرميات الثلاثية (سجل 3 من 12 محاولة) مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كيلي أوبري جونيور 23 نقطة بينها سلة التعادل 108-108 التي أشعلت فتيل المنافسة قبل 3,10 دقائق من النهاية، حيث أضاف درايموند غرين سلة مانحا التقدم لفريقه للمرة الاولى في المباراة وأتبعه كوري بثلاثيته الثالثة ليوسع الفارق الى 5 نقاط، ثم حافظ فريق المدرب ستيف كير على التقدم حتى النهاية.

وأهدر نجم ليكرز "الملك" ليبرون جيمس ثلاثية مع الصافرة النهائية ليتلقى فريقه الخسارة الاولى بعد 5 انتصارات متتالية، والرابعة هذا الموسم.

وبرز الكندي أندرو ويغينز في صفوف ووريرز بتسجيله 18 نقطة، فيما كان الالماني دينيس شرويدر أفضل المسجلين في صفوف ليكرز برصيد 25 نقطة، واكتفى جيمس بـ19 نقطة مع 5 متابعات مثلها تمريرات حاسمة.

وقال كوري "هذه الأمسية وجدنا القليل من المرونة. ساهم الجميع في الفوز وتخطي العاصفة ضد فريق مذهل من العيار الثقيل. لذلك كان فوزاً كبيراً بالنسبة لنا".