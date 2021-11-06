NBA - نيكس يُسقط باكس في معقله



على ملعب "فايسرف فوروم" وأمام 17300 متفرج، واصل باكس معاناته في معقله بتلقيه الهزيمة الرابعة من أصل خمس مباريات خاضها بين جمهوره هذا الموسم والخامسة بالمجمل من أصل تسع مباريات.

وبعدما كان متخلفاً بفارق كبير بإنهائه الربع الأول 19-38، انتفض نيكس وتفوّق على مضيفه في الأرباع الثلاثة التالية، ليخرج في النهاية منتصراً بعد هزيمتين على التوالي.

ويدين فريق المدرب توم ثيبودو بالفوز إلى جوليوس راندل الذي سجل 32 نقطة مع 12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، وأضاف ديريك روز 23 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة وآر دجاي باريت 20 نقطة مع 7 متابعات.

أما من جهة حامل اللقب الذي عانى تحت السلة بعدما اكتفى بـ28 نقطة في المنطقة الملوّنة مقابل 54 لضيفه، فكان النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الأفضل بتسجيله 25 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف غرايسون ألن 22 من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريق المدرب مايك بودنهولتزر هزيمة جديدة في مستهل حملة الدفاع عن اللقب.

وقال بودنهولتزر بعد اللقاء "لقد عانينا. دفاعياً، لقد خسرنا هويتنا. كل ما في الأمر أننا لم نلعب جيداً بعد البداية الموفقة".

وخلافاً لباكس، واصل بروكلين نتس سلسلته الجيدة في الآونة الأخيرة بتحقيقه فوزه الرابع توالياً والسادس في 9 مباريات خاضها هذا الموسم، وذلك بتغلبه على مضيفه الجريح ديترويت بيستونز 96-90 بفضل كيفن دورانت.

وأنهى دورانت اللقاء بـ29 نقطة مع 10 متابعات رغم نسبة نجاحه المتدنية نسبياً في التسديد (12 من أصل 27 محاولة)، فيما حقق هاردن "تريبل دابل" بتسجيله 13 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وبرّر مدرب نتس الكندي ستيف ناش نسبة النجاح المتدنية لفريقه في اللقاء الذي برز فيه أيضاً لاماركوس ألدريدج (16 نقطة) وبلايك غريفين (13)، قائلاً "ستجد نفسك تخوض مباريات تعاني فيها عاطفياً، بدنياً أو ذهنياً. لا أعتقد أننا كنا جيدين بالقدر الذي كنا نريده هذه الليلة، لكننا قاتلنا دفاعياً وفزنا بالمباراة".

وكان كايد كانينغهام أفضل لاعبي بيستونز بـ17 نقطة وأضاف الكندي كيلي أولينيك 14 مع 10 متابعات، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب أصحاب الأرض هزيمتهم الثامنة في تسع مباريات حتى الآن.

ووريرز يستعيد عافيته

وفي سان فرانسيسكو، أكد غولدن ستايت ووريرز أنه استعاد عافيته بعد موسمين صعبين غاب فيهما عن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وذلك بتحقيقه أفضل بداية موسم منذ 2018-2019 بعد فوزه السابع في مبارياته الثماني الأولى، وذلك على حساب ضيفه نيو أورليانز بيليكانز بفارق كبير 126-85.

ويدين فريق المدرب ستيف كير بفوزه الجديد إلى جوردن بول الذي سجل 26 نقطة، وأضاف صانع الألعاب ستيفن كوري 19 والكندي أندرو ويغينز 16 وغاري بايتون الثاني (نجل النجم السابق غاري بايتون) 17 مع 6 متابعات.

ولعب بدلاء ووريرز دوراً حاسماً في هذا الفوز بعدما تفوقوا على نظرائهم في بيليكانز 57-30، وهو الأمر الذي أشاد به كير قائلاً "رأيت أن نيو أورليانز دخل بقوة في الربع الأول وسجل السلات، فدخل البدلاء وحسموا الأمور إلى حد ما ونجحوا في إيقافهم دفاعياً وأعادوا السيطرة إلينا (انتهى الربع الأول 38-31)".

ووصل الفارق بين ووريرز وضيفه إلى 15 نقطة في الشوط الأول، لكن الفريقين دخلا استراحة الشوطين وصاحب الأرض متقدماً بفارق أربع نقاط فقط 54-50.

وحسم ووريرز الأمور بشكل كبير في مستهل الربع الثالث حين تفوق على منافسه 22-6، ثم دخل الربع الأخير متقدماً 88-66 ما مهد الطريق أمامه لإلحاق الهزيمة التاسعة بضيفه من أصل 10 مباريات خاضها هذا الموسم.

وقاد ديجونتي موراي فريقه سان أنتونيو سبيرز لفوزه الثالث فقط في 9 مباريات حتى الآن، وجاء على حساب مضيفه أورلاندو ماجيك 102-89 بعدما سجل 20 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الرابع في ثماني مباريات على حساب مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 104-84 بفضل بول جورج (21 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة)، فيما تعادلت الأرقام بين كليفلاند كافالييرز ومضيفه تورونتو رابتورز من حيث الانتصارات (6) والهزائم (4) بالفوز المثير للأول 102-101.

وفي بقية المباريات فاز واشنطن ويزاردز على ممفيس غريزليز 115-87 وبورتلاند ترايل بلايزرز على إنديانا بيسرز 110-106 وساكرامنتو كينغز على تشارلوت هورنتس 140-110.

