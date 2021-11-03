NBA: ميامي يواصل انطلاقته القوية وليكرز صحوته

وحقق ميامي هيت، وصيف بطل الموسم قبل الماضي، فوزه الخامس توالياً والسادس في سبع مباريات حتى الآن هذا الموسم بفضل الأداء الجماعي للاعبيه خصوصاً كايل لاوري، الوافد هذا الصيف من تورونتو رابتورز، صاحب ست ثلاثيات من أصل تسع محاولات منهيا المباراة بـ22 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وساهم البديل تايلر هيرو في تفوق الضيوف بتسجيله 25 نقطة، وأضاف جيمي باتلر 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، وبام أديبايو 22 نقطة مع 13 متابعة.

وقال لاوري "يكون الأمر سهلاً عندما تلعب مع رجال مثل بي جي (تاكر) وجيمي (باتلر) وماركيف (موريس). لدينا مجموعة جيدة يمكنها اللعب معاً وفعل كل شيء. الأمر ممتع فقط. يتعلق الأمر فقط بأن تكون محترفاً وتعمل بجد".

وفرض ميامي هيت أفضليته على مجريات المباراة اعتباراً من الربع الثاني بعدما تخلف بفارق ست نقاط في الأول (24-30).

وحسم ميامي الأرباع الثلاثة التالية في صالحه 46-32 و29-26 و26-22 على التوالي.

في المقابل لم ينفع دالاس مافريكس تألق عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش أفضل مسجل في المباراة برصيد 33 نقطة، فمني بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بعدما تعرض لهزيمة واحدة في المباريات الأولى، والأولى على أرضه.

وأضاف جالين برانسون وتيم هارداواي 25 و17 نقطة على التوالي.

ولحق ميامي هيت بشيكاغو بولز الى صدارة المنطقة الشرقية.

بول ثالث أفضل ممرر في التاريخ

وفي الثانية، تابع لوس أنجليس ليكرز، بطل الموسم قبل الماضي، صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والخامس في ثماني مباريات هذا الموسم عندما تغلب بصعوبة على ضيفه هيوستن روكتس 119-117.

وانتظر ليكرز الربع الأخير لقلب الطاولة على ضيوفه بفضل التألق اللافت لنجمه "الملك" ليبرون جيمس حيث سجل 14 نقطة من نقاطه الـ30 في المباراة.

وفرض الضيوف أفضلية نسبية في الربعين الأولين بنتيجة واحدة 35-32، ورد ليكرز في الربعين الأخيرين 23-19 و32-28.

وحقق جيمس "دابل دابل" مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف كل من راسل وستبروك وأنتوني ديفيس 27 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف الأول سبع تمريرات حاسمة.

وفي الثالثة، وضع ميلووكي باكس حداً لثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه ديترويت بيستونز 117-89 بفضل 28 نقطة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي لامس الـ"تريبل دابل" مع تسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات في 27 دقيقة.

وجاءت استعادة باكس لتوازنه رغم غياب نجومه كريس ميدلتون بسبب مخالطته احد المصابين بفيروس "كوفيد-19" وجرو هوليداي وبروك لوبيز بسبب الاصابة.

وعلق مدربه مايك بودنهولتسر قائلا "كنا بحاجة إلى هذا الفوز".

وانتزع يوتا جاز صدارة المنطقة الشرقية من غولدن ستايت ووريرز (5 انتصارات في ست مباريات) بتحقيقه الفوز السادس في سبع مباريات حتى الان عندما تغلب على ضيفه ساكرامنتو كينغز 119-113.

ويدين جاز بفوزه الى دونوفان ميتشل صاحب 36 نقطة وثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، ومايك كونلي الذي سجل 30 نقطة، والفرنسي رودي غوبير صاحب 12 نقطة و20 متابعة.

وفي مباراة أخرى فاز فينيكس صنز على نيو أورليانز بيليكانز 112-100 بفضل 22 نقطة لميكال بريدجز و18 نقطة لكل من جافال ماكغري وديفين بوكر و14 نقطة و18 تمريرة حاسمة لكريس بول.

وبات بول ثالث أفضل ممرر في تاريخ الدوري برصيد 10336 تمريرة حاسمة خلف جون ستوكتون (15806 تمريرات) وجايسون كيد (12091 تمريرة).