NBA - ميامي وفينيكس على بعد فوز من النهائيات

في ميامي، سجل جيمي باتلر 23 نقطة في جهد هجومي متوازن، حيث سحق هيت فيلادلفيا ليتقدم في سلسلة "بلاي أوف" المنطقة الشرقية 3-2، على غرار فينيكس غرباً.

وبات الفريقان في حاجة فقط إلى فوز واحد من آخر مباراتين للتأهل إلى النهائيات.

وكان دالاس عاد إلى المنافسة بإدراكه التعادل في السلسلة 2-2 الأحد، بعد خسارة المباراتين الأولى والثانية في فينيكس الأسبوع الماضي.

غير أن فينيكس استعاد زمام الأمور أمام جماهيره، بقيادة ديفين بوكر الذي أحرز 28 نقطة، إلى جانب دياندري أيتون مع 20 نقطة وتسع متابعات.

في المقابل قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش هدافي مافريكس برصيد 28 نقطة و11 متابعة، مع دعم من جالين برونسون بـ21 نقطة.



انهيار سيكسرز



في المنطقة الشرقية، بدا ميامي على أهبة الاستعداد للعبور إلى الدور التالي بعد السيطرة على فيلادلفيا.

قلة هم من قد يراهنون على ميامي في إنهاء السلسلة في المباراة السادسة الخميس ضد فريق فيلادلفيا الذي تم التفوّق عليه في كل النواحي.

كان باتلر واحداً من سبعة لاعبين لميامي أنهوا المباراة بأرقام مزدوجة، حيث ساهم ماكس ستروس بـ19 نقطة واستحوذ على 10 متابعات، فيما أضاف غابي فنسينت 15 نقطة. وأحرز أيضاً البديل فيكتور أولاديبو 13 نقطة بينما أضاف بام أديبايو 12.

في تلك الأثناء، عانى فيلادلفيا في مواصلة السعي للتدارك، مع تراجع أداء الكاميروني جويل إمبيد الذي كان يرتدي قناعاً على وجهه للتعافي من الإصابة.

أنهى إمبيد المباراة برصيد 17 نقطة على رأس لائحة أفضل المسجلين لفريق سيكسرز، فيما أحرز جيمس هاردن 14 نقطة فقط.

وقال باتلر بعد المباراة "لقد فعلنا ما كان من المفترض أن نفعله مرة أخرى، فزنا على أرضنا".

وأضاف "نحن فريق مختلف عندما نقوم بالتسديدات. لكني لا أحب ذلك، أريد أن نوقف الهجمات مهما كان الأمر ثم نقلق بشأن التسديدات".

ورداً على سؤال عما يتطلبه الأمر لانتزاع السلسلة في المباراة السادسة يوم الخميس، أجاب باتلر بالقول "علينا أن نواصل لعب كرة السلة بالطريقة الصحيحة، علينا أن نوقف الخصم ولا نعتمد على التسديدات".

وتابع "أعدك إذا لم نهتم بالتسديدات وركّزنا فقط على الدفاع، فسننتصر".

وكان مدرب فريق فيلادلفيا دوك ريفرز غير قادر على شرح فشل فريقه في المباراة.

قال ريفرز عن ميامي "لقد كانوا أكثر تفاعلاً وأكثر قدرة جسدية. هناك الكثير من خيبة الأمل منا جميعاً الليلة".

وتابع مدرب سيكسرز "لقد لعبنا بوتيرة بطيئة، وكان لدينا 85 تسديدة فقط. كل ما فعلوه الليلة كان أصعب وأفضل منا. كانت طاقتهم أفضل، كانت صلابتهم أفضل".

وعند سؤاله عن جوانب اللعبة التي حدثت بشكل خاطئ، أجاب ريفرز "يجب أن أشاهد الشريط، أو أحرق الشريط. ربما أشاهده لأنني مضطر لذلك، وبعد ذلك سأحرقه. لكننا سنكون جاهزين للمباراة المقبلة لأننا يجب أن نكون كذلك".