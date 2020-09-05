NBA: ميامي هيت يضع ميلووكي على حافة الخروج وبداية غير موفقة لليكرز

واستهل لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس نصف نهائي الغربية بدعسة ناقصة، بعد خسارته أمام هيوستن روكتس 112-97.

في المباراة الأولى؛ بات ميامي هيت على بعد فوز واحد من تفجير مفاجأة كبيرة وإقصاء متصدر الدوري وأفضل لاعب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وسجل باتلر 17 من نقاطه الثلاثين في الربع الأخير حيث تألق مع زملائه الذين أضافوا 40 نقطة مقابل 13 فقط لباكس المتقهقر.

وهذا أكبر فارق في أحد أرباع مباريات الأدوار الاقصائية منذ اعتماد توقيت التسديد في 1954.

وإلى نقاط باتلر الثلاثين، أضاف بام أديبايو 20 نقطة و16 متابعة وجاي كراودر 17 نقطة بينها 5 ثلاثيات.

ولدى الخاسر، سجل لاعب الارتكاز بروك لوبيز 22 نقطة والنجم يانيس 21 نقطة و16 متابعة و9 تمريرات حاسمة، مقابل 18 نقطة لكريس ميدلتون.

قال باتلر الذي لم يتعرض فريقه بعد لأية خسارة في البلاي أوف "لست متفاجئاً.. أعتقد أن الجميع متفاجىء، لكن ليس نحن. قاتلنا كثيرا، ولا نستسلم أبدا. نمنح أنفسنا دوما فرصة الفوز".

وسيكون ميامي، قادراً على إنهاء السلسلة والتأهل إلى نهائي الشرقية بحال فوزه في المباراة الرابعة الأحد.

أما باكس، فيتعين عليه القيام بمهمة غير مسبوقة في 139 مناسبة سابقة، أي قلب تأخره 0-3 إلى فوز 4-3 في سلسلة من سبع مباريات ممكنة.

ورأى اليوناني يانيس أن ميلووكي سيكون قادراً على ذلك بحال مقاربة المباريات "لعبة بلعبة، واستحواذ باستحواذ".

تابع النيجيري الأصل "يجب أن نؤمن بأنفسنا. يمكننا فعل ذلك".

وكاد يانيس يتعرض لالتواء بكاحله الأيمن في الربع الأول خلال تقدمه نحو السلة، لكنه أصر على المتابعة.

بدا فريقه في موقع جيّد عندما تقدّم 57-50 بين الشوطين و87-75 مطلع الربع الأخير.

لكن ميامي وباتلر تحديداً أحكما قبضتهما على المباراة في ربعها الأخير.



هاردن يطلق صواريخ روكتس

وفي الغربية، مني ليكرز المرشح لإحراز اللقب بخسارة أيضاً أمام روكتس ونجمه جيمس هاردن، في أولى مبارياتهما ضمن سلسلة نصف النهائي.

وضرب هاردن بقوّة مسجلا 36 نقطة، مقابل 24 نقطة و9 متابعات لزميله الموزع المميز راسل وستبروك و23 لإريك غوردون.

قال هاردن "دفاعنا سيوصلنا إلى المكان الذي نريد بلوغه. هذا الفريق (ليكرز) هو الأفضل في الغرب، إذا نجحنا بابقائهم تحت حاجز 100 نقطة نكون قد حققنا شيئاً ما".

ونجح هاردن بتعويض نسبة تسديد متواضعة في المباراة السابعة الحاسمة ضد أوكلاهوما سيتي الاربعاء.

ولدى الخاسر، سجل جيمس 20 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما كان أنتوني ديفيس أفضل مسجل لليكرز مع 25 نقطة و14 متابعة.

وخلد ليكرز إلى الراحة لمدة ستة أيام بعد فوزه بسهولة على بورتلاند 4-1 في الدور الاول من البلاي اوف.

وأجبر روكتس لاعبي ليكرز على خسارة الكرة 17 مرة نتج عنها 27 نقطة للفائز.

وبقي روكتس متقدما منذ الربع الأول واحكم قبضته على المباراة مع 14 نقطة متتالية في الربع الاخير.

قال "الملك" جيمس "يجب أن نخضع لعملية تنظيف من الناحية الهجومية".

وعن التحدي المعلن من روكتس، أضاف نجم الدوري "اعتقد أنها السرعة، يلعبون بسرعة كبيرة هجومياً ودفاعياً".

أضاف اللاعب الذي افتقد فريقه للايقاع وسرعة الاختراق "يمكنك مشاهدة ذلك عبر الفيديو، لكنك لا تشعر بها سوى عند قدومك إلى هنا. وهذا ما قمنا به الليلة. شعرنا بسرعتهم ويجب أن نكون مدركين لذلك في المباراة الثانية".