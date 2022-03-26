NBA: ميامي هيت يراوح مكانه

وأضاف آر جاي باريت 18 نقطة لنيكس الذي قلب تأخره بـ17 نقطة في الربع الأخير، فسجل 38 نقطة مقابل 13 لمضيفه الغائب عنه تايلر هيرو المصاب ليحسم المباراة.

قال كويكلي "تعيّن علينا القتال. ثبتنا وكان ثيبس (مدرب نيكس توم ثيبودو) هادئاً في غرف الملابس".

تابع لاعب نيويورك صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية "نريد أن نبقى متحدين ونحاول تحقيق الفوز. أنا فخور حقاً بالشبان".

ورفع نيويورك رصيده إلى 32 فوزاً و42 خسارة، لكنه بقي على بعد خمس مباريات من أتلانتا هوكس صاحب المركز العاشر في الشرقية، الأخير المؤهل إلى ملحق الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، وذلك قبل 8 مباريات على نهاية الموسم المنتظم.

في المقابل، مني هيت الذي سجل له نجمه جيمي باتلر 30 نقطة بخسارته الثالثة توالياً والـ27 مقابل 47 فوزاً، بفارق نصف مباراة عن وصيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي باكس حامل اللقب ومباراة عن بوسطن سلتيكس الرابع.

ويعيش هيت فترة متقلبة برغم صدارته الشرقية، وقد ظهرت بعض الخلافات في صفوفه بعد محاولة المدرب اريك سبولسترا والمخضرم أودونيس هاسليم التهجم على باتلر خلال الخسارة على أرضه ضد غولدن ستايت الأربعاء.



هاردن وإمبيد

هذا وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزاً كبيراً على لوس أنجليس كليبرز ثامن المنطقة الغربية 122-97، بفضل هدافه جيمس هاردن صاحب 29 نقطة و15 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فيما أضاف العملاق الكاميروني جويل إمبيد 27 نقطة و10 متابعات.

قال هاردن الذي حقق فريقه فوزه الخامس في آخر 6 مباريات "طالما ألعب بشراسة، تصبح الهجمات مفتوحة أكثر. الليلة كانت الامور جيدة لي في كل الأرباع".

شرح هاردن تناغمه مع إمبيد المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري "لا تزال ثنائيتنا تتطور. يجب أن نجد التوازن لكن أعتقد أننا سنصل إلى المطلوب. نحن نتطور في كل يوم محاولين اكتشاف بعضنا البعض".

وعزز تشارلوت وأتلانتا موقفهما في المنطقة الشرقية بفوزهما على فريقين من المنطقة الغربية، فتخطى الأول ضيفه يوتا جاز 107-101، وكذلك الثاني غولدن ستايت ووريرز 121-110.

في المباراة الثانية، سجل تراي يونغ 33 نقطة و15 تمريرة حاسمة، واضاف السويسري كلينت كابيلا 19 نقطة و13 متابعة، ليقودا أتلانتا إلى الفوز على ووريرز ثالث المنطقة الغربية.



ولدى الخاسر، برز كلاي تومسون مع 37 نقطة (9 من 16 ثلاثية) وأضاف جوردان بول 24 نقطة و10 تمريرات حاسمة في غياب الموزع النجم ستيفن كوري.

وفي الأولى، سجل مايلز بريدجز 26 نقطة و11 تمريرة حاسمة واضاف تيري روزيير 25 نقطة خلال فوز هورنتس على زائره يوتا 107-101. وكان دونوفان ميتشل أفضل المسجلين لدى يوتا، صاحب 45 فوزاً و29 خسارة في المركز الرابع ضمن المنطقة الغربية.

وفشل دالاس مافريكس، خامس الغربية، بالاستفادة من الخسارة الثالثة توالياً ليوتا، بعد سقوطه أمام مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز سابع الغربية 95-116.

وقاد كارل-أنتوني تاونز مينيسوتا إلى الفوز مع 20 نقطة و9 متابعات، فيما سجل للخاسر نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش 24 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وزرع العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس (30 نقطة و10 متابعات) سلة الفوز قبل 29 ثانية من نهاية مباراة فريقه واشنطن ويزاردز أمام مضيفه ديترويت بيستونز 100-97، قبل أن يلتقط كرة مرتدة حاسمة اثر ثلاثية مهدرة من رودني ماغرودر.

وسجل جايلن غرين 23 نقطة ليقود هيوستن روكتس الجريح إلى الفوز على أرضه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 125-106.