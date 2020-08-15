NBA: ليلارد أفضل لاعب بعد العودة

وسجل ليلارد 30 نقطة و16 تمريرة حاسمة ضد بوسطن في 2 آب/أغسطس، معادلاً أفضل رقم له بالتمريرات، ومحققاً في أول ثلاث مباريات بعد الاستئناف 30 نقطة و10 تمريرات على الأقل.

وفي 6 آب/أغسطس ضد دنفر، سجل 45 نقطة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 45 نقطة، 10 تمريرات و10 ثلاثيات في مباراة واحدة، معادلاً أفضل رصيد لفريقه في عدد الثلاثيات المسجلة.

وبرز أكثر بتسجيله 61 نقطة ضد دالاس في 11 الجاري، معادلاً أفضل رقم تسجيلي له، رافعاً رصيده إلى ثلاث مباريات فوق 60 نقطة هذا الموسم، وهو انجاز لم يحققه سابقاً سوى الأسطوري ويلت تشامبرلاين.

وفي مباراة تعين على فريقه الفوز فيها لضمان خوض الملحق المؤهل إلى البلاي اوف، سجل ليلارد 42 نقطة في سلة بروكلين في 13 الجاري.

واختير مونتي وليامس أفضل مدرب بعد قيادته فينيكس صنز إلى 8 انتصارات توالياً بعد الاستراحة، لم تجنبه فشل التأهل إلى الادوار الاقصائية.





