NBA: ليكرز يعادل روكتس وباكس يخسر انتيتوكونبمو

فيما خسر ميلووكي باكس جهود نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونبمو أفضل لاعب في البطولة متأثرا باصابته بالتواء في الكاحل خلال الفوز على ميامي هيت 118-115 في الوقت الاضافي ضمن منافسات المنطقة الشرقية.

ويعود الفضل بفوز ليكرز للثنائي أنتوني ديفيز (36 نقطة و10 كرات مرتدة) وليبرون جيمس (28 نقطة و11 كرة مرتدة و9 تمريرات حاسمة).

بعد ربع أول تسيده ليكرز (36-20)، نجح هيوستن بإبقاء الفارق على حاله في الربع الثاني بعدما انهاه متعادلاً (31-31) ومتأخر في القسم الأول ككل بفارق 16 نقطة (51-67).

ودخل جميس هاردن أفضل مسجل في صفوف روكتس (27 نقطة و7 تمريرات حاسمة) وزملاؤه بعد الاستراحة بمعنويات مختلفة، إذ لم يكتفوا بتقليص الفارق أو التعادل، لا بل تفوقوا على منافسهم (41-23) لتصبح النتيجة (92-90)، مستغلين تألقهم في الرميات الثلاثية بعد تسجيلهم 9 من 13 محاولة.

واعتبر جيمس أنه لا يمكن التساهل أمام هجوم قوي مثل الذي لدى روكتس.

وشهد الربع الرابع عودة الأفضلية لرفاق "الملك" ليبرون ونجحوا بإنهائه لصالحهم (27-17) ليحسموا المباراة في صالحهم.

وقال جيمس "لقد سيطرنا في الربع الأخير من المباراة الماضية، وبعد موجة الثلاثيات التي تعرضنا لها في الربع الثالث كنت أعرف أن روكتس يريد صنع فارق كبير ليستلم ايقاع المباراة في الربع الرابع كما فعل في المباراة الاولى (...) أنا سعيد كوني ساعدت فريقي على الفوز من خلال التسجيل والتمرير لزملائي".

ويخوض الفريقان الثلاثاء المباراة الثالثة.

سقوط ميامي هيت في الوقت الإضافي

ولم تتكلل فرحة باكس بالعودة إلى أجواء المنافسة بعد تقليص الفارق مع ميامي هيت إلى 1-3 بالطريقة المناسبة إذ خسروا جهود انتيتوكونبمو الذي غادر الملعب متألما من شدة الإصابة، التي من المرجح أن تبعده عن ما تبقى من مباريات الموسم، علما أن خصمه بحاجة لفوز واحد في المباريات الثلاث الأخيرة لحسم تأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية. ويخوض الفريقان المباراة الخامسة الثلاثاء.

وكان انتيتوكونبمو قد تعرض لالتواء في كاحله الأيمن في المباراة الثالثة ضمن سلسلة نصف النهائي أمام هيت، لكنه تحامل على اصابته وشارك في المباراة ونجح بتسجيل 19 نقطة حتى لحظة خروجه في الربع الثاني بعد تعرضه لالتواء جديد، ليغادر إلى غرفة خلع الملابس وهو يعرج وسط مساندة عاطفية من زملائه والجهاز الفني.

واعتبر جيمي باتلير (17 نقطة و5 كرات مرتدة) لاعب ميامي هيث أن غياب انتيتوكونبمو منح الراحة لفريقه لكن كان لذلك ردة فعل سلبية جعلتهم يخسرون المباراة "اعتقد اننا استرخينا قليلا. اعتقدنا أن الأمر سيصبح أسهل،لكنه لم يكن كذلك".

وأكد أن فريقه سيتلافى أخطاء هذه المباراة في المباراة الخامسة، مبديا ثقته بأنها ستكون المباراة الحاسمة لتأهلهم إلى نهائي المنطقة الشرقية.

ومع خروج انتيتوكونبمو أخذ كريس ميديلتون الفريق على عاتقه فنجح بمهمته بعدما قاده إلى الفوز بتسجيله 36 نقطة، و8 تمريرات حاسمة ومثلها من الكرات المرتدة.

وقال عن اصابة زميله اليوناني "الاستمرار في القتال هو ما كان علينا القيام به. (يانيس) فعل ذلك أيضا، حاول أن يقاتل من أجلنا رغم اصابته في الكاحل. أردنا أن ندعمه ونقاتل من أجله".

وكانت نتائج الأرباع الأساسية متكافئة إذ كانت الأفضلية لميامي في الأول والثالث (31-22 و40-34)، فيما مالت لصالح باكس في الثاني والرابع (28-17 و22-19)، علما أن المباراة كادت أن تسحم لصالح ميامي 107-106 بعد تسجيل تالر هيرو ثلاثية في الثواني الأخيرة، لكن دونتي دي فيتشينزو سجل واحدة من الرميتين الحرتين اللتين احتسبتا لصالحه.

ومع انتهاء الأرباع الأربعة بالتعادل (107-107)، خاض الفريقان وقتا اضافيا نجح رفاق انتيتوكونبمو بحسمه لصالحهم 11-8.

وقال اريك بليدسو (14 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حلسمة) "يانيس وضع كل شيء هناك بالنسبة لنا. أردنا أن نفوز من خلال خوض المباراة".

وكان بام اديبايو أفضل مسجل في صفوف هيت برصيد 26 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

