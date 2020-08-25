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الدوري الأميركي للمحترفين

NBA: ليكرز يضرب بورتلاند بقوة في "يوم كوبي"

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ضرب لوس أنجليس ليكرز بقوة في "يوم كوبي" بفوزه الساحق الاثنين على بورتلاند ترايل بلايزرز 135-115 ضمن الدور الأول من المباريات الإقصائية للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ليتقدم عليه بنتيجة 3-1، في حين حسم ميامي هيت بطاقته إلى الدور الثاني بحسمه سلسلته مع انديانا بيسرز بفوز نظيف 4-0.

AFP

أقيمت مباراة ليكرز وبلايزرز في 24 اب/اغسطس، أي يوم عيد ميلاد اسطورة ليكرز كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، فأطلق عليه تسمية "يوم كوبي براينت" كما تم اطلاق اسمه على الجادة الممتدة من أمام ملعب ستايبلز سنتر الخاص بليكرز الى جادة مارتن لوثر كينغ.

وكانت فانيسا براينت زوجة كوبي قالت على موقعها على انستاغرام في مناسبة عيده "عيد ميلاد سعيد. احبك وافتقدك أكثر مما استطيع شرحه. قد اتمنى لو كنت انت وجيجي (ابنته المتوفية في الحادث عينه) هنا لنحتفل سوياً".

وارتدى لاعبو ليكرز قمصاناً باللونين الأسود والأصفر "بلاك مامبا" للمناسبة.

وحسم ليكرز النتيجة بنسبة كبيرة في نهاية الشوط الأول بعد ان تقدّم على منافسه 80-51، ما سمح لجيمس بخوض 25 دقيقة فقط سجل خلالها 30 نقطة و10 متابعات، في حين أضاف كل من انتوني ديفيس والبديل كايل كوزما 18 نقطة.

وقال جيمس "انا فخور بفريقي الليلة، بالطريقة التي خضنا فيها المباراة".

واضاف "انا فخور ايضا كوني لا زلت اتذكر كوبي براينت وجيجي براينت وجميع الاشخاص الذين كانوا ضحية ذلك اليوم المأساوي".

وشارك في صفوف بورتلاند نجمه داميان ليلارد على الرغم من معاناته من اصابة في كتفه، لكنه خرج مصاباً في ركبته في الربع الثالث بعد تسجيله 11 نقطة في 27 دقيقة.

ويستطيع ليكرز حسم التأهل في حال فوزه في المباراة الخامسة المقررة الاربعاء.
                  

                  
تأهل ميامي           

وبلغ ميامي هيت نصف نهائي الشرقية بتحقيق فوزه الرابع توالياً على انديانا بيسرز 99-87، بفضل تألق نجمه السلوفيني غوران دراغيتش صاحب 23 نقطة.

وهي المرة الخامسة توالياً يخرج فيها انديانا من الدور الأول في البلاي اوف وكان أفضل مسجل في صفوفه فيكتور اولاديبو مع 25 نقطة واضاف لاعب الارتكاز مايلز تيرنر 22 نقطة مع 14 متابعة.

وقلب أوكلاهوما سيتي ثاندر تخلفه بفارق 15 نقطة امام هيوستن روكتس ليخرج فائزاً 117-114 معادلا النتيجة 2-2.

وسدد روكتس 58 رمية ثلاثية ونجح في 23 منها، لكنها لم تكن كافية لتمنع خسارته ويسمح للمنافس في ادراك التعادل بعد ان تخلف صفر-2 في المباراتين الاولين.

واستمر غياب نجم هيوستن راسل وستبروك لاصابة عضلية.

وكان جيمس هاردن افضل مسجل في صفوف هيوستن مع 32 نقطة وأضاف الألماني دينيس شرودر 30 نقطة.

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