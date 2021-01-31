NBA: ليكرز يثأر من بوسطن ويضع حداً لخسارتين

وبعد خلوده إلى الراحة في خسارة ديترويت بيستونز الخميس نتيجة تعرضه لاصابة في فخذه، برز ديفيس واضاف إلى نقاطه 14 متابعة.

وانهى "الملك" ليبرون جيمس المباراة مع 21 نقطة، 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ليضع فريقه حداً لخسارتين أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وديترويت.

قال ديفيس "نحن فريق لا يقبل بخسارة مباراتين توالياً، ولقد خسرنا مباراتين. بالتأكيد لم نكن لنقبل الخسارة في ثلاث مباريات توالياً، لكن المباراة كانت متقاربة جداً.

لدى الخاسر الذي لعب ارضه، سجل جايسون تايتوم 30 نقطة و9 متابعات وأضاف جايلن براون 28.

زرع جيمس ثلاثية منحت فريقه التقدم 88-85 قبل 5:25 دقائق، ثم رفع التقدم إلى سبع نقط قبل أن ينجح سلتيكس بالعودة.

وقبل 32,8 ثانية على النهاية، أنزل تايتوم الفارق إلى نقطة (95-96). صدّ كيمبا ووكر كرة لديفيس، لكنه فشل في استثمارها في الطرف المقابل.

ثم التقط زميله الالماني دانيال ثايس المتابعة دون أن ينجح في اسقاط الكرة في السلة.

وجاءت النتيجة مرضية بالنسبة لديفيس الذي عوّض فريقه زيارة بوسطن الأخيرة في آذار/مارس الماضي "ثأرنا نوعا ما. تغلب علينا هذا الفريق بفارق ثلاثين في زيارتنا الأخيرة لهذه القاعة".

ورفع ليكرز رصيده إلى 15 فوزاً مقابل 6 خسارات في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية، بفارق خسارة عن جاره لوس انجلس كليبرز واثنتين عن يوتا جاز المتصدر، أما بوسطن فيحتل المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

ليلارد يتعملق

وقبل صفارة النهاية في شيكاغو، تعملق داميان ليلارد زارعا ثلاثية قاتلة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز إلى الفوز على شيكاغو بولز 123-122.

وانهى ليلارد المباراة برصيد 44 نقطة، بينها 8 ثلاثيات من 17 محاولة.

وكان شيكاغو في طريقه لتحقيق الفوز عندما سجل كوبي وايت (20 نقطة) رميتين حرتين وضعت فريقه في المقدمة 122-117 قبل 11,5 ثانية على النهاية.

لكن ليلارد قلص الفارق إلى 120-122بثلاثية جميلة قبل 8,2 ثوان.

دُفع بولز بعدها إلى الخطأ ومن كرة ساقطة قبل 6,2 ثوان، كرّر ليلارد انجازه وسجل ثلاثية رائعة منحت فريقه الفوز 123-122 في "دايم تايم".

وافلت بورتلاند من الخسارة بعد أن أهدر تقدما بلغ 19 نقطة في الربع الثالث.

سجل لبولز لاعبه المهاجم الفنلندي لوري ماركانن 31 نقطة واضاف الجناح زاك لافين 26 نقطة.

وكانت المواجهة في ميامي حامية بين ميامي هيت وصيف الموسم الماضي وساكرامنتو كينغز، أنهاها المضيف في مصلحته 105-104.

وشهدت المواجهة عودة نجم ميامي جيمي باتلر بعد غياب عشر مباريات بسبب برتوكول فيروس كورونا خسر فريقه قيها 8 مرات، ليسجل 30 نقطة و8 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

قال مدرب هيت إريك سبولسترا الذي افتقد المصابين السلوفيني غوران دراغيتش وإيفري برادلي "لا يمكنك ببساطة تحليل رغبة جيمي بتحقيق الفوز".



وسجل باتلر 20 نقطة في الشوط الاول، لكن ميامي لم يتمكن من التقدّم بأكثر من نقطة وتخلف بفارق اثنتين قبل الاستراحة.

ورفع هيت تقدمه إلى 11 نقطة مطلع الربع الأخير، قبل ردّ فعل قوي من كينغز لترتفع حدة الاثارة في الثواني الاخيرة. وسجل ديأرون فوكس 30 نقطة للخاسر.



ميلووكي يسقط مجدداً

وبفضل 27 نقطة من لاعبه الشاب لاميلو بول (19 عاما)، ثالث لاعب في لائحة الدرافت الموسم الموسم الماضي، أوقف تشارلوت هورنتس أفضل لاعب في الدوري في آخر موسمين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وفريقه ميلووكي باكس وهزمه 126-114.

وبرغم 34 نقطة و18 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليانيس، لعب بول دورا كبيرا بعد نزوله من مقاعد البدلاء بالاضافة إلى 27 نقطة أيضا من غوردون هايوارد.

وعلى غرار الأمسية السابقة ضد نيو أورليانز حيث تأخر بفارق 23 نقطة على الاستراحة، دفع ميلووكي مجددا ثمن تأخره بفارق عشرين نقطة في الربع الثالث.

وعاد ممفيس غريزليز بعد خمس مباريات مؤجلة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وحقق الفوز على سان أنتونيو سبيرز 129-112.

وسجل سبعة لاعبين من ممفيس 10 نقاط أو أكثر، تقدمهم البديل ديأنتوني ميلتون مع عشرين نقطة.