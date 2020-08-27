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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

NBA: ليكرز وكليبرز يدعمان فكرة الانسحاب !

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ذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية مساء الأربعاء أن الغريمين التقليديين في لوس أنجليس، ليكرز وكليبرز، صوتا على الانسحاب من موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بلايك.

AFP


وأكدت "إي إس بي إن" و"ذي أتثلتيك" و"ياهو سبورتس" أن ليكرز وكليبرز، أبرز المرشحين للتتويج بلقب الموسم الحالي إلى جانب ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز حامل اللقب، أعربا عن هذه الرغبة خلال اجتماع طارئ شاركت فيه جميع الفرق التي لا تزال تخوض الدور الأول من البلاي أوف في "فقاعة" أورلاندو.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن الفرق الـ11 الأخرى تفضل مواصلة الموسم.

وعقد هذا الاجتماع الطارئ بعد أن قاطع فريق ميلووكي باكس مباراته ضد أورلاندو ماجيك مساء الأربعاء، وهي مبادرة شهدت دعما من لاعبي الفرق التي كان مقررا أن تلعب الأربعاء: هيوستن روكتس مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، ولوس أنجليس ليكرز مع بورتلاند ترايل بلايزرز، وبالتالي أجبرت رابطة الدوري على تأجيل المباريات الثلاث.

ومن المقرر أن تستأنف الخميس المناقشات حول مصير الموسم، بينما لم تصدر أي إعلانات مقاطعة من قبل الفرق المقرر أن تلعب هذا اليوم، على الرغم من أن إقامتها مهددة.

وأعلنت الرابطة أنها ستعقد بدورها اجتماعا لمجلس إدارتها بمشاركة مسؤولي ومالكي الفرق "للرد على مخاوف اللاعبين".
                                 
                  
 

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