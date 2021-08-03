NBA: كوري يوافق على تجديد عقده مع ووريرز مقابل 215 مليون دولار (تقارير)

وسيصبح كوري الفائز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين 3 مرات، اول لاعب في التاريخ يوقع على عقدين تفوق قيمتهما 200 مليون دولار.

في المقابل، وبحسب الصحافي ذاته صاحب المصادر الموثوقة، فإن كارميلو أنتوني الذي انتهى عقده مع بورتلاند ترايل بلازيرز سينتقل للدفاع عن ألوان لوس أنجليس ليكرز الموسم الماضي.

وسينضم انتوني (37 عاماً) بالتالي إلى لاعبين جدد انضموا أخيراً إلى ليكرز وهم راسل وستبروك، دوايت هاورد، مالك مونك، تريفور اليزا، واين إلينغتون وكينت بازيمور.

وسجل انتوني معدلاً مقداره 13.1 نقطة، و3.1 متابعات الموسم الماضي في صفوف بلايزرز.

ويخوض أنتوني موسمه الـ20 في الدوري الاميركي للمحترفين وهو لا يزال يبحث عن لقبه الأول بعد فترات مع دنفر ناغتس ونيويورك نيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس وبورتلاند ترايل بلايزرز.

لكن ستكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها أنتوني في الدوري إلى جانب "الملك" ليبرون جيمس، علما بأنهما استهلا مشوارهما الاحترافي في عام واحد 2003، وتوجا باللقب الأولمبي معاً في بكين 2008 ولندن 2012، قبل أن يتوج أنتوني بالثالث في ريو دي جانيرو.