NBA - كوري واثق من خوض المباراة الرابعة بمواجهة سلتيكس

وقال كوري في تدريبات الخميس "أنا ذاهب للعب" و"هذا كل ما أعرفه الآن، يتعيّن عليّ معرفة كيف ستتجاوب قدمي".

وخسر ووريرز أمام مضيفه سلتيكس 100-116 الأربعاء، ليتقدم الأخير 2-1 في سلسلة من 7 مباريات.

وتعرض كوري، المتوج أفضل لاعب في الموسم المنتظم عامي 2015 و2016، للإصابة قبل أربع دقائق على نهاية المباراة الثالثة خلال كرة مشتركة مع آل هورفورد الذي سقط على فخذه الأيسر.

صرخ كوري الذي كان سجل 31 نقطة في تلك المباراة من الألم ووقف بصعوبة ولعب لدقيقة واحدة قبل أنّ يخرج من أرضية الملعب.

وقال كوري أنّ الإصابة ذكرته بإصابته بالتواء في القدم تعرض له في آذار/مارس ولم يجرِ لها أي فحوصات تصوير بالأشعة، وأضاف في هذا الصدد "لأنه سبق لي أن تعرضت للإصابة، فقد مررت بذلك".

وأردف "بمجرد أن تقوم ببعض الخطوات تدرك فوراً ما إذا كان بإمكانك أن تجري بشكل طبيعي. خلال تلك الفترة، لم أتمكن من فعل ذلك. البارحة تمكنت من القيام بذلك. شعرت بالطمأنينة لأن الإصابة ليست خطرة".

وعن العلاج الأفضل، قال "تحتاج إلى حوالي 10 ساعات ونصف الساعة من النوم، ووضع القدم في وعاء من الثلج".

