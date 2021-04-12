NBA: كليبرز يطارد وصافة الغربية وبوسطن يوقف سلسلة دنفر

وحقق كليبرز فوزه الخامس توالياً على ضيفه ديترويت بيستونز 131-124، رافعاً رصيده إلى 37 فوزاً و18 خسارة في المركز الثالث ضمن الغربية، وراء فينيكس صنز (37-15)، فيما لا يزال المفاجأة يوتا جاز متربعا على الصدارة (40-13).

وفيما نجح بيستونز بالتقدّم أكثر من مرّة على كليبرز، نجح الثنائي بول جورج (32 نقطة و9 تمريرات حاسمة) وماركوس موريس (33 نقطة) في لعب دور هجومي منح الفوز لأصحاب الأرض على ملعب ستيبلز سنتر، في ظل إراحة كليبرز نجمه كواهي لينارد.

ونسي الفريقان أن يدافعا في هذه المباراة، نظراً لنسبة التسجيل الكبيرة (62,5% لكليبرز و52,9% لبيستونز). ولدى الطرف الخاسر، سجل جوش جاكسون 26 نقطة وصديق بي 25.

وفي المباراة الثانية، سجّل جايسون تايتوم 28 نقطة و10 متابعات ليقود بوسطن سلتيكس إلى قلب تأخره وإيقاف سلسلة ناغتس (105-87).

وبعدما كان متخلفاً بفارق 14 نقطة في الربع الثالث، سجّل الفريق الزائر بوسطن 31 نقطة مقابل 3 فقط لخصمه، ليقلب النتيجة ويحقق فوزا عزيزا على رابع المنطقة الغربية.

قال تايتوم "اعتقد أننا نجحنا بتعزيز قوّتنا. تواصلنا بشكل أفضل. بدأنا نتبادل المواقع أكثر وهذا ما ساعدنا".

أضاف "كان (فوزاً) كبيراً. لأنه كان من الممكن أن يهرب منّا".

وأتى أداء تايتوم الجيّد، بعد يومين من تسجيله أعلى رصيد في مسيرته، بلغ 53 نقطة ضد مينيسوتا تيمبروولفز.

وكان الشكّ يحوم حول مشاركة تايتوم المريض وجايلن براون المصاب بركبته قبل مباراة الأحد. أضاف براون 20 نقطة و8 متابعات، فيما سجّل كل من ماركوس سمارت وكيمبا ووكر 14 نقطة واضاف لاعب الارتكاز روبرت وليامس 10 نقاط و8 متابعات.

ولدى الخاسر الذي لا يزال ينتظر عودة نجمه الكندي جمال موراي، حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) مع 17 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، واضاف مايكل بورتر 22 نقطة و11 متابعة، فيما سجل الأرجنتيني فاكوندو كامباتسو 14 نقطة وويل بارتون 13.

وعلّق براد ستيفنز مدرب بوسطن سابع المنطقة الشرقية "احتجنا إلى شيء ما يعزّز دفعنا".





سلة ديروزان

وقبل ثانية على نهاية مواجهة سان أنتونيو سبيرز مع مضيفه دالاس مافريكس، سجل ديمار ديروزان سلة الفوز للأول 119-117، واضعاً حداً لخمس خسارات توالياً.

وأنهى ديروزان المباراة برصيد 33 نقطة، فيما أضاف ديجونتي موراي 25 نقطة ولوني ووكر 13 لسبيرز الذي يسافر إلى فلوريدا لمواجهة أورلاندو الاثنين.

قال غريغ بوبوفيتش مدرب سبيرز "ديمار مسجّلنا. تحمّل مسؤوليات كثيرة طوال السنة. هو شجاع. يهدر البعض ويسجل سلات أخرى، مثل كل اللاعبين. لكنه يعود ويحاول".

ولدى دالاس، سجّل العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس 31 نقطة 15 متابعة، والنجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش 29 نقطة وجوش ريتشاردسون 29.

وخسر مافريكس، سابع المنطقة الغربية (29-23) مرتين في آخر ثلاث مباريات.

عادل دالاس الأرقام 117-117 قبل 19 ثانية بتسديدة جميلة من دونتشيتش، لكن دقة ديروزان لعبت دورها في اللحظة الحاسمة، ليرفع سبيرز رصيده إلى 25 فوزا مقابل 26 خسارة في المركز التاسع ضمن الغربية.



ميامي يحاصر ليلارد

ونجح دفاع وصيف الموسم الماضي ميامي هيت في إغلاق المسارات على النجم داميان ليلارد والتغلب على بورتلاند ترايل بلايزرز 103-87.

اكتفى ليلارد بتسجيل 12 نقطة وأضاف سي جاي ماكولوم 17.

وقدّم فريق ولاية فلوريدا الذي غاب عنه فيكتور أولاديبو لاصابته، أداء متوازنا وملتزما، وساهم بفوزه بام أديبايو (20 نقطة) ونجم نهائي الموسم الماضي أمام لوس أنجليس ليكرز جيمي باتلر (18 نقطة).

وبعد ثلاث هزائم متتالية، تنفس ميلووكي باكس الصعداء بفوز على أورلاندو ماجيك 124-87.

ولعب باكس للمرة الخامسة تواليا من دون أفضل لاعب في الدوري مرتين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المصاب بركبته.

وسجل كريس ميدلتون 21 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة للفائز صاحب المركز الثالث في المنطقة الشرقية (33-20).

قال مدرب باكس مايك بودنهولتسر عن ميدلتون الذي رفع رصيده في مسيرته إلى ألف رمية ثلاثية "هو محترف بامتياز، ثابت، مسجّل كبير، ويقوم بذلك بطرق متنوعة".

وزرع الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 8 ثلاثيات ليسجل 32 نقطة ويساهم في تفوّق أتلانتا هوكس الغائب عنه تراي يونغ والايطالي دانيلو غاليناري بسبب الاصابة، على مضيفه تشارلوت هورنتس 105-101.

أضاف لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 20 نقطة و15 متابعة لهوكس الذي اصبح رابعا في الشرقية فيما تراجع تشارلوت إلى السادس.

وفي كليفلاند، سجّل الشاب زيون وليامسون 38 نقطة، ليقود نيو اورليانز بيليكانز إلى الفوز على كافالييرز 116-109.

ونجح وليامسون في ترجمة 16 محاولة من أصل 22 واضاف 6 رميات حرة، فيما ساهم زميله براندون إينغرام بتسجيل 27 نقطة وسجّل المبتدئ ناجي مارشال أعلى رصيد له هذا الموسم مع 15 نقطة، لينجح بيليكانز بالتغلب على كافالييرز للمرة السادسة تواليا.

