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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

NBA: كافالييرز يفوز على نتس ويقدم هدية لسيكسرز

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سجل دونوفان ميتشل 31 نقطة ليقود كليفلاند كافالييرز للفوز على بروكلين نتس 115-109 الثلاثاء، ليضمن بالتالي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز رسميًا مركزًا في الأدوار الاقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

reuters

وعزز كافالييرز سجله إلى 46-28 في المركز الرابع في المنطقة الشرقية.

بفوزه، ضمن فيلادلفيا (48-23) ثالث المنطقة تأهله إلى الـ"بلاي أوف" رغم غيابه عن المنافسات الثلاثاء.

ورغم أن كليفلاند لم يضمن تأهله بعد، وحدها سلسلة نتائج كارثية في الأمتار الأخيرة من الموسم المنتظم قد تحرمه من ذلك.

كان دايرون شارب الافضل في بروكلين مع 20 نقطة و11 متابعة فيما أضاف سبينسر دينويدي 19 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات.

في لوس أنجليس، سقط كليبرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق نقطة 101-100، في مباراة خسر فيها المضيف جهود صانع الالعاب بول جورج في الربع الرابع في ما بدا بسبب إصابة في القدم.

احتاج جورج للمساعدة للخروج من أرض الملعب بعد التواء كاحله جراء اصطدام مع لو دورت لاعب ثاندر.

في ساكرامنتو، أسقط بوسطن سلتيكس، وصيف الشرقية، مضيفه كينغز ثالث الغربية بنتيجة كبيرة 132-109.

شكل كينغز مفاجأة الموسم لكنه قوبل في المباراة بسلتيكس ذكّر ببدايته القوية للموسم بقيادة جايسون تايتوم الذي سجل 36 نقطة فيما أضاف جايلن بروان 27.

في مباريات أخرى الثلاثاء، سجل تراي يونع 30 نقطة ليقود أتلانتا هوكس للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 129-107.

في أورلاندو، سجل غاري هاريس 22 نقطة ليقود ماجيك للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 122-112. كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على سان أنتونيو سبيرز 119-84.
                  


                  

كليفلاند كافالييرز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الدوري الأميركي للمحترفين بروكلين نتس
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