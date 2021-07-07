NBA: فينيكس صنز يتقدم 1-0 في النهائي ضد ميلووكي باكس

واستفاد صنز من نجاح ستة لاعبين في تسجيل عشر نقاط أو أكثر والتألق في الرميات الحرة، حيث أحرز 25 من 26 محاولة، بينما اكتفى باكس بتسجيل تسع رميات حرة من 16 محاولة.

ولم تظهر أي علامات على معاناة يانيس أنتيتوكومبو، لاعب باكس الذي خاض مباراته الأولى منذ التعرض لمشكلة في الركبة في الدور الماضي، من ثار الإصابة.

لكن دفاع صنز صمد أمام عملاق باكس الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين ولم يسجل سوى 20 نقطة خلال 35 دقيقة من اللعب.

وسجل ديفن بوكر 16 نقطة في النصف الأول، من أصل 27 نقطة، ليساعد صنز على التقدم 57-49 قبل الاستراحة، وبعد أن قلص أنتيتوكومبو الفارق إلى سبع نقاط، لم يقترب باكس من النتيجة مرة أخرى.

وستقام المواجهة الثانية في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، في فينكس يوم الخميس.