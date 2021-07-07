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بطولة أمم أوروبا 2020

الدوري الأميركي للمحترفين

NBA: فينيكس صنز يتقدم 1-0 في النهائي ضد ميلووكي باكس

سجل كريس بول 32 نقطة واستحوذ دياندري أيتون على 19 كرة مرتدة ليفوز فينيكس صنز 118-105 على ميلووكي باكس في المباراة الافتتاحية للدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فجر الأربعاء.

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واستفاد صنز من نجاح ستة لاعبين في تسجيل عشر نقاط أو أكثر والتألق في الرميات الحرة، حيث أحرز 25 من 26 محاولة، بينما اكتفى باكس بتسجيل تسع رميات حرة من 16 محاولة.  

ولم تظهر أي علامات على معاناة يانيس أنتيتوكومبو، لاعب باكس الذي خاض مباراته الأولى منذ التعرض لمشكلة في الركبة في الدور الماضي، من ثار الإصابة.  

لكن دفاع صنز صمد أمام عملاق باكس الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين ولم يسجل سوى 20 نقطة خلال 35 دقيقة من اللعب.  

وسجل ديفن بوكر 16 نقطة في النصف الأول، من أصل 27 نقطة، ليساعد صنز على التقدم 57-49 قبل الاستراحة، وبعد أن قلص أنتيتوكومبو الفارق إلى سبع نقاط، لم يقترب باكس من النتيجة مرة أخرى.  

وستقام المواجهة الثانية في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، في فينكس يوم الخميس.  

NBA ميلووكي باكس فينيكس صنز
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