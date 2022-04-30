NBA - غريزليز آخر المتأهلين إلى الدور الثاني



ويدين غريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بتأهله إلى انتفاضته الكبيرة في الربع الأخير حيث حوّل تخلفه بفارق عشر نقاط في نهاية الربع الثالث (74-84) إلى فوز بفارق ثماني نقاط بعدما حسمه في صالحه 40-22، وبالتالي السلسلة 4-2.

ونجح غريزليز في قلب تخلفه في الربع الأخير للمرة الثالثة في سلسلته أمام تمبروولفز، سابع الغربية، فضرب موعدا في ربع نهائي الدوري (نصف نهائي المنطقة الغربية) مع غولدن ستايت ووريرز الثالث والذي كان تأهل الأربعاء بعدما تقدّم على دنفر ناغتس السادس 4-1.

وفرض الثنائي ديسموند باين وديلون بروكس نفسيهما نجمين في صفوف غريزليز بتسجيل كل منهما 23 نقطة مع سبع متابعات للأول الذي سجل ثلاثية حاسمة في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأضاف جارين جاكسون 18 نقطة بينها 12 في الربع الأخير، مع 14 متابعة، وجا مورانت 17 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وثماني متابعات، بعدما اكتفى بأربع نقاط فقط في الشوط الأول.

في المقابل، كان نجم تمبروولفز أنتوني إدوادز أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف البديل جايدن ماكدانيالز 24 نقطة، وكارل-أنتوني تاونز 18 نقطة مع 10 متابعات، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز الثالث في السلسلة وفرض مباراة سابعة حاسمة الأحد.

