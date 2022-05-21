NBA: عودة قوية لغولدن ستايت تعزز تقدمه على دالاس

وبعد تأخره باكراً في الشوط الأول 19 نقطة على أرضه في سان فرانسيسكو، عاد ووريرز بقوة ليرفع النتيجة إلى 2-0، في سلسلة يتأهل عبرها الفائز في أربع مباريات إلى الدور النهائي لملاقاة بطل المنطقة الشرقية بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت (1-1).

وصحيح أن كوري كان أفضل مسجل لووريرز مع 32 نقطة، إلا ان التعديلات التكتيكية التي أجراها مدرب غولدن ستايت ستيف كير واللعب الجماعي ساهما في قلب الطاولة على الضيوف في الشوط الثاني.

وأنهى ستة لاعبين من غولدن ستايت المباراة برصيد عشر نقاط أو أكثر، مع مساهمة لافتة من أمثال جوردان بول (23 نقطة)، كيفن لوني (21 نقطة و12 متابعة)، الكندي أندرو ويغنز (16 نقطة) والمخضرم كلاي تومسون (15 نقطة).

وأصبح لوني أول لاعب ارتكاز لووريرز يسجل أكثر من 20 نقطة و10 متابعات في مباراة ضمن البلاي أوف (أدوار اقصائية) منذ النجم روبرت باريش في 1977.

وحثّ كير لاعبيه على ايجاد التوازن، بعد شوط أول كارثي "قلت لهم اننا إذا وجدنا بعض التوازن في الشوط الثاني، ستعود المباراة لنا".

تابع مدرب حامل اللقب ست مرات "اعتقدت أننا كنا مبعثرين في الشوط الأول، ربما عاطفياً أكثر من أي شيئ آخر. خرج دالاس ودفعنا".

أردف اللاعب السابق "كنا نعرف انهم سيخرجون بقوة وكانوا رائعين. لعبوا بقوة أكبر ونفّذوا أفضل. كنا واثقين انه إذا لعبنا باتزان، لن يسجلوا 15 ثلاثية في الشوط الثاني. وإذا نجحوا سنربّت على أكتافهم".

ولدى الخاسر، لم تكن 42 نقطة و5 متابعات و8 تمريرات حاسمة من السلوفيني الرائع لوكا دونتشيتش كافية لمعادلة الارقام لدالاس، فيما أضاف جايلن برونسون 31 نقطة.

وتقدّم دالاس بفارق 14 نقطة على خصمه بين الشوطين (72-58). قاد دونتشيتش العمليات الهجومية مع 24 نقطة في الشوط الأول، فيما زرع برونسون 4 ثلاثيات ليسجل 20 نقطة.

كان ريجي بولوك ناجعاً أيضاً من وراء القوس، فسجل أربع من أصل خمس محاولات في الشوط الأول. ضرب دالاس باكراً، فتقدّم 5-صفر، ثم حقق سلسلة من 13-صفر منحته التقدم 23-8 بعد دقائق على البداية.

ردّ غولدن ستايت بسلسلة مشابهة 13-صفر، مقلصاً الفارق إلى 23-26، لكن مصدر قوة دالاس استمر من خارج القوس، فسجل 15 ثلاثية من أصل 27 محاولة في الشوط الأول، أي تقريباً ضعف محاولات غولدن ستايت (8 من 15).

لكن في الربع الثالث، سحب غولدن ستايت البساط من تحث أقدام الضيوف، فقلّص الفارق إلى 85-83 قبل خوض الربع الأخير.

منحت ثلاثية لأوتو بورتر جونيور ووريرز تقدّمه الأول 86-85 مطلع الربع الأخير، ومذذاك الوقت بدا المضيف الأقرب لتحقيق الفوز الثاني توالياً في هذه السلسلة.



"دفاعنا سيء"

تفوّق المضيف 43-32 على دالاس في الربع الحاسم، لينتقل إلى ولاية تكساس وبجعبته تقدم مريح 2-صفر.

وتحسّر مدرب دالاس جايسون كيد على مواصلة فريقه التسديد من وراء القوس في الربع الثالث، إذ سجل محاولتين فقط من أصل 13.

قال النجم السابق "يجب أن نفهم، انه عندما تهدر ثلاث أو أربع ثلاثيات متتالية، يجب أن تعود وتدخل تحت السلة".

وأشار كيد إلى أن فريقه تخلف في الدور السابق أمام فينيكس صنز صفر-2 قبل أن يقلب عليه الطاولة 4-3 "لعبنا في أرض أحد أفضل فرق الدوري".

تابع "هذه الأمور تحصل. استفادوا من أرضهم. رأينا ذلك في فينيكس، لذا يجب أن نعود الآن ونركّز على المباراة الثالثة مع ادراكنا ما هو على المحكّ".

بدوره، قال دونتشيتش "لقد اعتمدنا كثيراً على التسديدات البعيدة، ولو أن نسبتنا كانت جيدة. لم نكن نهاجم تحت السلة بما فيه الكفاية مثلما نجحوا بالقيام بذلك. ودفاعنا كان سيئاً. يجب أن نركّز ونحسّن هذا الاطار".

وتقام المباراة الثالثة على أرض دالاس يوم الأحد.

