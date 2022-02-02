NBA - صنز يواصل تحليقه وبولز مفاجآته



وأكد صنز مرة أخرى أن وصوله إلى نهائي الموسم الماضي لم يكن وليد الصدفة، وذلك بتجديده التفوق على نتس الذي يُعتبر، أقله على الورق، الفريق الأقوى في المنطقة الشرقية.

وبتحقيقه فوزه الحادي عشر توالياً والرابع عشر في آخر 15 مباراة، بقي صنز محلقاً في صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام بـ41 فوزاً مقابل 9 هزائم، فيما يحتل نتس المركز السادس في المنطقة الشرقية بعد تلقيه الهزيمة الخامسة توالياً والحادية والعشرين هذا الموسم.

وكما فعل في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، خرج صنز منتصراً من مواجهته مع نتس لكن هذه المرة في فينيكس في لقاء لم يسمح خلاله لضيفه بالتقدم عليه لأكثر من نقطة وحيدة، فيما وصل أكبر فارق له إلى 14 نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند 10 نقاط.

ويُدين صنز بهذا الفوز الذي عزز به رقمه القياسي الشخصي لأفضل بداية موسم في تاريخه، إلى الثلاثي ديفن بوكر وميكال بريدجز وصانع الألعاب المخضرم كريس بول، إذ سجل الأول 35 نقطة مع 6 متابعات والثاني 27 مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة والثالث 20 مع 14 تمريرة حاسمة و4 متابعات، فيما ساهم البديل كامرون جونسون بـ16.

وبدا بوكر واضحاً في أهدافه بالقول "لدينا مهمة وهي الوصول إلى اللقب. نقدم كل شيء يومياً. نحن نحاول أن نجد السُبل للتحسن حتى في الهزائم".

أما بالنسبة لبول "فما يساعدنا هو أننا نملك ببساطة فريقاً متكاملاً. لا يمكنك التركيز في الدفاع على لاعب أو اثنين. إذا فعلوا ذلك ضدي أو ضد بوكر، فهناك ميكال (بريدجز) الذي بإمكانه تولي زمام الأمور...".

عند نتس الذي أنهى الربع الأول متخلفاً بفارق 10 نقاط في ظل استمرار غياب نجمه كيفن دورانت لإصابة في الركبة، فلم تكن عودة جيمس هاردن من الإصابة كافية رغم 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ولا حتى جهود كايري إيرفينغ الذي سجل 26 نقطة أو بلايك غريفين الذي ساهم بـ17 نقطة.

بولز يواصل التألّق



وخلافاً لنتس الذي كان مرشحاً بقوة ليكون الأفضل في المنطقة الشرقية، واصل شيكاغو بولز مفاجأة الجميع، متجاوزاً وبعد 50 مباراة فقط عدد الانتصارات التي حققها في الموسم الماضي بأكمله، وذلك بفوزه على ضيفه أورلاندو ماجيك 126-115، ما سمح له بتعزيز صدارته للمنطقة، مستفيداً من سقوط جديد للمتصدر السابق ميامي هيت.

وأنهى بولز في 2021 الموسم المنتظم المختصر بعدد مبارياته بسبب تداعيات فيروس كورونا بـ31 فوزاً مقابل 41 هزيمة، لكنه يبدو حالياً في طريقه لتقديم موسم مميّز.

وبقيادة ديمار ديروزن (29 نقطة) وزاك لافين (26)، حقق بولز فوزه الثاني توالياً.

هيت يسقط من جديد



وعلى ملعب "سكوتيابانك أرينا"، سجل غاري ترنت جونيور ثلاثين نقطة أو أكثر (33) للمباراة الخامسة توالياً، ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على ضيفه ميامي هيت 110-106، محققاً انتصاره الثالث توالياً فيما مُني الأخير بهزيمة ثالثة توالياً.

عادل ترنت الرقم القياسي لتورونتو من حيث عدد المباريات المتتالية بثلاثين نقطة والمسجل باسم ديمار ديروزن، بتسجيله 33 ليلعب الدور الأساسي، بجانب الكاميروني باسكال سياكام (16 مع 14 متابعة) وفريد فانفليت (21)، في تجديد الفوز على هيت الذي خسر الأحد أمام الفريق الكندي بعد ثلاثة أشواط إضافية.

واستعاد هيت نجمه جيمي باتلر وبي دجاي تاكر بعدما غابا عن خسارة الإثنين أمام بوسطن سلتيكس بسبب الإصابة فيما يستمر غياب لاعب رابتورز السابق كايل لاوري للمباراة التاسعة توالياً لأسباب شخصية.

وكان بام أديبايو (32 نقطة مع 11 متابعة) الأفضل ومن خلفه باتلر (16 مع 12 تمريرة حاسمة) وتايلر هيرو (18)، لكن لم يمنعوا الهزيمة العشرين عن هيت الذي تراجع من المركز الثاني إلى الثالث لصالح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بعدما كان متصدراً.

فوز سابع توالياً لووريرز



ورغم غياب ستيفن كوري، كلاي تومسون، درايموند غرين والكندي أندرو ويغينز من أجل التقاط أنفاسهم والتعافي من إصابات طفيفة، واصل غولدن ستايت ووريرز مسلسل انتصاراته بالفوز السابع توالياً، وجاء على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 124-120، ليبقى قريباً من صنز.

ويدين ووريرز بفوزه التاسع والثلاثين إلى جوردن بول الذي سجل 31 نقطة، بينها ثلاثية وضعت فريق المدرب ستيف كير في المقدمة قبل 17.9 ثانية على النهاية بعدما كان متخلفاً بفارق 17 نقطة في الشوط الثاني قبل أن يعود من بعيد بجهود داميون لي (21 نقطة) وموزس مودي (20).

وحقق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الرابعة هذا الموسم (33 نقطة مع 15 متابعة و11 تمريرة حاسمة) وقاد ميلووكي باكس حامل اللقب لفوزه الـ32 على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز 112-98، ملحقاً بالأخير هزيمته السادسة توالياً.

ولعب جرو هوليداي (22 نقطة) وبوبي بورتيس (17) وكريس ميدليتون (13) أيضاً دوراً في تعويض خسارة المباراة الماضية أمام دنفر ناغتس، فيما لم تكن جهود كايل كوزما (25) ومونتريزل هاريل (20) كافية لويزاردز الذي افتقد نجمه برادلي بيل لإصابة في المعصم.