NBA: سيكسرز يقيل مدربه براون

وفي سبعة مواسم مع الفريق المنافس ضمن المنطقة الشرقية، حقّق براون 221 فوزا و344 خسارة، وقاده إلى الأدوار الاقصائية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

قال التون براند المدير العام للنادي "لدي احترام هائل لبريت على المستويين الشخصي والاحترافي وأقدّر ما قدّمه لمنظمة سيكسرز ومدينة فيلادلفيا".

تابع "قام بالعديد من الأشياء الإيجابية خلال فترة وجوده هنا، طوّر المواهب الشابة وساهم بايصال فريقنا الى الادوار الاقصائية لثلاثة مواسم متتالية".

أضاف "للاسف، لم ندرك أهدافنا هذا الموسم بفارق بسيط، وأعتقد أنه من الأفضل السير في اتجاه جديد. ستكون وقفة هامة لنا ونتطلع للعودة للمنافسة على لقب بطولة جديدة".

ومني الفريق بنكسة قوية هذا الموسم بعد اصابة نجمه الاسترالي بن سيمونز بركبته في المباريات الحاسمة للتأهل.

وأشار براند الى أنه سيبحث عن مدرب جديد بشكل فوري. وبحسب شبكة "اي اس بي ان"، يهتم فيلادلفيا بضم تايرون لو المساعد الحالي لدوك ريفرز مدرب لوس أنجليس كليبرز والمتوج باللقب مع كليفلاند كافالييرز ونجمه لبيرون جيمس في 2016.

كما أشارت تقارير اخرى الى حصول جاي رايت مدرب جامعة فيلانوفا وايمي أودوكا المدرب المساعد في سيكسرز على فرصة تدريب النادي المتوّج باللقب أعوام 1955 و1967 و1983.