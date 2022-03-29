NBA: سياكام ورابتورز يضعان حداً لانتصارات سلتيكس

واستغلّ سياكام ورابتورز على أكمل وجه الغيابات في صفوف سلتيكس، لتحقيق فوز حاسم يعزز آمال الفريق الكندي في الحصول على مركز مؤهل إلى الـ"بلاي أوف".

وبهذا الانتصار، بات تورونتو في المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة الى "بلاي أوف" المنطقة الشرقية، وبنفس أرقام شيكاغو بولز الخامس الذي سقط أمام نيويورك نيكس 104-109 رغم 37 نقطة من ديمار ديروزن.

وبفوزه الثالث والأربعين مقابل 32 خسارة هذا الموسم، بقي رابتورز أمام كليفلاند كافالييرز، الفائز على أورلاند ماجيك 107-101، في الصراع للتأهل المباشر الى الأدوار الإقصائية عوضاً عن المرور بالملحق الذي يخوضه أصحاب المراكز من 7 الى 10 لتحديد هوية الفريقين اللذين سيلحقان بركب المتأهلين في كل من المنطقتين.

ودخل سلتيكس اللقاء على خلفية هزيمة واحدة فقط في آخر 12 مباراة، لكنه خرج من مواجهته مع بطل 2019 بهزيمة خامسة فقط في آخر 29 مباراة وأولى في آخر خمس زيارات له الى ملعب رابتورز.

وتلقى سلتيكس خبراً سيئاً قبيل المباراة مع تأكيد غياب روبرت وليامس لفترة طويلة بسبب التواء في الركبة اليسرى، لينضم الى المصابين الآخرين جايلن براون وجايسون تايتوم.

ومهّد ذلك الطريق لسياكام لتولي المسؤولية في "سكوتيابنك أرينا" في تورونتو بإحراز 40 نقطة بالإضافة إلى 13 متابعة وصدتين.

وسجّل كل من فريد فانفليت وأو جاي أنونوبي 14 نقطة، فيما أضاف ثاديوس يونغ وغاري ترينت جونيور 12 نقطة لكل منهما.

وقال سياكام الذي غاب عن الملاعب لأشهر عدة العام الماضي بعد خضوعه لجراحة في الكتف "كان فوزاً كبيراً للفريق. لقد كانت طريقاً طويلة، لذلك أنا متحمس للعودة إلى العمل الجاد، واللعب بكل ما لدي".

وأضاف "نحن فريق. لدينا عقلية أن الكل حاضر، فقط اذهب إلى هناك وفز بالمباراة".

وتصدر ماركوس سمارت قائمة مسجّلي سلتيكس برصيد 28 نقطة، بينما أنهى غرانت وليامس المباراة مع 17 نقطة.

هيت في صدارة المنطقة الشرقية

وتسببت الهزيمة التاسعة والعشرون لهذا الموسم بتنازل سلتيكس عن صدارة المنطقة الشرقية وتراجعه للمركز الرابع خلف ميامي هيت وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي باكس توالياً.

وفي ميامي، وضع هيت حداً لأسوأ سلسلة هزائم له منذ بداية الموسم وحقق فوزه الأول في آخر خمس مباريات، بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 123-100 بفضل جهود جيمي باتلر (27 نقطة) وبام أديبايو (22 مع 15 متابعة) وتايلر هيرو (20).

وحافظ هيت على تقليده هذا الموسم بخروجه فائزاً من 36 مباراة نجح فيها بالوصول الى حاجز 110 نقاط أو أكثر من أصل 41.

وكان "الشعور رائعاً بالعودة مجدداً الى الانتصارات" وفق ما أفاد هيرو، فيما رأى باتلر "أننا عدنا لاستعادة هويتنا" بعد سلسلة الهزائم الأربع المتتالية.

وبات هيت الذي افتتح اللقاء بتخلفه صفر-6 قبل أن يردّ بتسع نقاط متتالياً ليصبح في المقدمة من دون أن يتخلى عنها حتى صافرة النهاية، في صدارة المنطقة الشرقية التي لم تحسم فيها حتى الآن أي بطاقة الى الـ"بلاي أوف" خلافاً للمنطقة الغربية (بطاقتان)، بفارق مباراة عن كل من ميلووكي وفيلادلفيا.

وكان الفوز بفارق 23 نقطة الإثنين الأكبر لهيت منذ تغلبه على أتلانتا هوكس بفارق 24 في 12 كانون الثاني/يناير.

وفي المنطقة الغربية، عزّز ممفيس غريزليز الضامن تأهله الى الـ"بلاي أوف" بصحبة المتصدر فينيكس صنز، مركزه الثاني بفوزه الكبير على ضيفه غولدن ستايت ووريرز 123-95، ما سمح له بالابتعاد عن الأخير بفارق 5 مباريات في صراعهما على الوصافة.

ويدين غريزليز بالفوز الخامس توالياً والتاسع في آخر 10 مباريات، الى ديزموند باين (22 نقطة) وديانتوني ميلتون وديلون بروكس (21 لكل منهما).

وفي ظل استمرار غياب النجم ستيفن كوري للمباراة السادسة توالياً بسبب إصابة في قدمه اليسرى، وانضمام كلاي تومسون ودرايموند غرين وأوتو بورتر جونيور اليه لإصابات مختلفة، كان جوردن بول الأفضل في صفوف ووريرز بـ25 نقطة، وأضاف موزس مودي 18 وجوناثان كومينغا 15 من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريق المدرب ستيف كير هزيمته الثالثة توالياً والسادسة في آخر سبع مباريات.

وبتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة التاسعة عشرة هذا الموسم بتسجيله 26 نقطة مع 19 متابعة و11 تمريرة حاسمة، قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 113-109، معززاً مركزه السادس الأخير المؤهل مباشرة الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية.

وفي المباريات الأخرى، قاد ديجونتي موراي فريقه سان أنتونيو سبيرز للفوز على جاره ومضيفه هيوستن روكتس 123-120 بتسجيله 33 نقطة مع 7 متابعات و11 تمريرة حاسمة، فيما فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند ترايل بلايزرز 134-131 بفضل 30 نقطة و8 متابعات من إيزياه روبي، وأتلانتا هوكس على إنديانا بايسرز 132-123 بفضل الثلاثي الصربي بوغدان بوغدانوفيتش (29 نقطة) وكلينت كابيلا (22 مع 15 متابعة) وكيفن هيورتر (22 مع 6 تمريرات حاسمة).