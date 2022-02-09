NBA - سلتيكس يُسقط نتس في معقله

وبغياب كايري إيرفينغ المحروم من المباريات البيتية بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، جيمس هاردن للمباراة الثالثة توالياً بسبب إصابة عضلية وكيفن دورانت لالتواء في الرباط الجانبي للركبة تعرض له في منتصف الشهر الماضي، لم يجد سلتيكس أي صعوبة بتاتاً بالعودة من ملعب نتس بفوزه السادس توالياً ليتقدم إلى المركز السابع في المنطقة الشرقية على حساب مضيفه بالذات.

وهيمن سلتيكس تماماً على اللقاء منذ ربعه الأول الذي أنهاه لصالحه 35-16، ثم وسّع الفارق إلى 26 نقطة في نهاية الشوط الأول 69-43 بعدما أنهى الربع الثاني 34-27، قبل أن يستقر الفارق في النهاية عند 35 نقطة بعدما عاد وتفوّق في الربع الأخير 29-20 عقب ربع ثالث متعادل (28-28).

وتألق في الفوز الحادي والثلاثين لسلتيكس جايلن براون وماركوس سمارت بعدما سجل كل منهما 22 نقطة، وأضاف جايسون تايتوم 19 في لقاء بدأه نتس بفشل في ترجمة محاولاته الثماني الأولى في مؤشر واضح لمعاناته بغياب "الثلاثي الكبير"، ما سمح للضيف بالتقدم 14-صفر.

وسجل بلايك غريفين السلة الأولى لنتس، لكن رد سلتيكس كان قاسياً بتسجيله النقاط الـ14 التالية من دون أي رد من صاحب الأرض ليتقدم 28-2، وهو الأمر الذي سمح له بالهيمنة تماماً على اللقاء من بدايته حتى نهايته من دون أن يسمح للمضيف في التقدم عليه ولو لمرة واحدة.

ولم يصل أي من لاعبي نتس الأساسيين إلى حاجز العشر نقاط، فيما تجاوز أربعة من البدلاء العشر نقاط وكان جيفون كارتر الأفضل بـ21 نقطة وأضاف كل من جيمس جونسون وكام توماس 17، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب الفريق هزيمته التاسعة توالياً.

صنز يواصل تحليقه

وخلافاً لنتس الذي من المفترض أن يكون الفريق الأقوى في المنطقة الشرقية، واصل فينيكس صنز موسمه الرائع وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع عشر في آخر 15 مباراة، وذلك على حساب مضيفه القوي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-109.

وبعد تغلبه الإثنين على شيكاغو بولز، حقق صنز فوزه الثاني توالياً خارج الديار على أبرز فرق المنطقة الشرقية، معززاً بذلك صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام بـ44 فوزاً مقابل 10 هزائم.

وكالعادة، لعب ديفن بوكر الدور الأكبر في هذا الفوز بتسجيله 35 نقطة، فيما أضاف صانع الألعاب المخضرم كريس بول 16 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

وفي الجهة المقابلة، كان الكاميروني جويل إمبيد الأفضل بـ34 نقطة مع 12 متابعة لكن أخفق في التعامل مع هجمتين لفريقه في الوقت الحاسم، ما ساهم في تلقيه الهزيمة الثانية والعشرين في 54 مباراة.

وفي بقية المباريات فاز ميلووكي باكس على لوس أنجليس ليكرز 131-116 وممفيس غريزليز على لوس أنجليس كليبرز 135-109 ودالاس مافريكس على ديترويت بيستونز 116-86 ودنفر ناغتس على نيويورك نيكس 132-115 وأتلانتا هوكس على إنديانا بيسرز 133-112 ونيو أورليانز بيليكانز على هيوستن روكتس 110-97، وأورلاندو ماجيك على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-95، ومينيسوتا تمبروولفز على ساكرامنتو كينغز 134-114.