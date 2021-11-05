NBA: سلتيكس يفاجئ ميامي المحلّق وفيلادلفيا يتصدر الشرقية

وكان هذا الانتصار الثاني تواليًا لسلتيكس في فلوريدا بعد تفوقه على أورلاندو ماجيك الأربعاء، قبل أن يحقق فوزًا مقنعًا بنتيجة 95-78 على ميامي بعد أداء لافت في الشوط الأول.

وكانت هذه الخسارة الأولى لميامي على أرضه هذا الموسم، بعد أن بدأه بطريقة جيدة محققًا ستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة خوّلته تصدر المنطقة الشرقية.

في المقابل، عانى بوسطن في الأسابيع الأولى بعد أن تلقت سلته معدل 115 نقطة في المباراة الواحدة قبل لقاء الخميس. إلا أن الأداء الدفاعي كان مفتاح الفوز الرابع هذا الموسم.

إذ كان جيمي باتلر أفضل المسجلين في هيت مع 20 نقطة مقابل 16 لدانكن روبنسون.

قال إريك سبولسترا مدرب هيت "علينا أن نثني على أداء بوسطن دفاعيًا. هذا ربما أسوأ أداء هجومي لنا هذا الموسم، بما في ذلك مباريات ما قبل الموسم والمعسكر التدريبي".

في ديترويت، استفاد سفنتي سيكسرز من هذا التعثر ليرتقي فوق ميامي في الشرق بفوزه على بيستونز 109-98 محققًا انتصاره السابع هذا الموسم.

تقدم ديترويت متذيل الشرقية الباحث عن فوزه الثاني هذا الموسم 66-63 مع نهاية الشوط الأول قبل أن يتراجع أداؤه في الثاني.

وكان سيث كوري الذي قاد الفريق إلى الفوز على شيكاغو بولز الأربعاء مرة أخرى في "فورمة" جيدة مسجلا 23 نقطة.

وعزّز يوتا جاز صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 116-98.

في لوس أنجليس، استفاد أوكلاهوما سيتي ثاندر من غياب النجم ليبرون جيمس للإصابة ليعود من بعيد ويلحق الهزيمة بليكرز 107-104 على ملعب ستيبليس سنتر.

تابع جيمس المتوقع أن يغيب لمدة أسبوع بسبب آلام في المعدة المباراة من المقاعد، ليفرط فريقه بتقدم 19 نقطة ويتلقى خسارته الرابعة مقابل خمسة انتصارات هذا الموسم.

من جهة أخرى، فاز فينيكس صنز على ضيفه هيوستن روكتس 123-111.