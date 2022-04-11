NBA: سلتيكس يحسم وصافة الشرقية

ودخل الدوري اليوم الأخير من الموسم المنتظم وجميع البطاقات الـ12 المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" محسومة أصلاً في المنطقتين الشرقية والغربية، كما الحال بالنسبة للبطاقات الثماني المؤهلة إلى ملحق المنطقتين "بلاي إن" الذي سيحدد هوية الفرق الأربعة التي ستنضم إلى الـ"بلاي أوف".

لكن تحسين المراكز كان على المحك في المنطقة الشرقية إن كان من ناحية الفرق المتأهلة إلى "بلاي أوف" أو "بلاي إن"، وقد نجح سلتيكس في خطف الوصافة من باكس وما يترافق معها من أفضلية الملعب في الأدوار الإقصائية، فيما حسم بروكلين نتس المركز السابع ومعه أفضلية الملعب في الـ"بلاي إن" بفوزه على ضيفه إنديانا بايسرز 134-126 بفضل كايري إيرفينغ (35 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وكيفن دورانت (20 نقطة مع 10 متابعات و16 تمريرة حاسمة).

وبالنسبة لنتس، لا يتعلق الأمر فقط بنيله أفضلية الملعب في الـ"بلاي إن" الذي يخوضه الثلاثاء ضد كليفلاند كافالييرز ثامن المنطقة، بل أنه سيضمن تأهله إلى الـ"بلاي أوف" كصاحب المركز السابع في حال فوزه ولن يضطر إلى خوض مباراة ثانية ضد الفائز من مواجهة أتلانتا هوكس وتشارلوت هورنتس.

وفي حال نجح نتس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتخطي كافالييرز الثلاثاء، سيتواجه في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" مع سلتيكس بعدما حسم الأخير معركة وصافة المنطقة الشرقية خلف ميامي هيت بفوزه الكاسح على غريزليز، وصيف المنطقة الغربية، بنتيجة 139-110.

وكان الفوز الـ51 كافياً لسلتيكس من أجل التفوق على باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي أنهى الموسم المنتظم رابعاً رغم الفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 118-106 بفضل شايك ميلتون (25 نقطة) وتايريس ماكسي (25) وبغياب عملاقه الكاميروني جويل إمبيد، وذلك بفضل فارق المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة.

واستفاد سلتيكس على أكمل وجه من قرار غريزليز إراحة نجومه بعدما كان ضامناً وصافة المنطقة الغربية خلف فينيكس صنز، ليحقق هذا الفوز الكبير بقيادة جايسون تايتوم الذي سجل 31 نقطة بعدما نجح في 11 من محاولاته الـ14 خلال 26 دقيقة فقط في أرضية الملعب، فيما ساهم جايلن براون بـ18 نقطة وآل هوفورد بـ13.

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وإنهاء الموسم المنتظم في المركز الثاني يعتبر انجازاً كبيراً لسلتيكس، لاسيما أنه كان قابعاً في المركز التاسع خلال شباط/فبراير.

وأقر تايتوم بأن "الوضع كان شاقاً. أنا فخور بفريقي وبالطريقة التي انتفضنا بها خلال الموسم"، موضحاً "لم تكن الأمور جيدة في البداية لكننا نجحنا في إيجاد الحل... نأمل أن نواصل على المنوال ذاته في الـ+بلاي أوف+".

ورغم أهمية الوصافة في ما يخص أفضلية الملعب في الأدوار الإقصائية، قرّر باكس إراحة نجومه في مباراته ضد مضيفه كافالييرز ما سمح للأخير بحسم المركز الثامن بعد فوزه 133-115 بفضل جهود كيفن لوف الذي نجح في 8 محاولات ثلاثية لينهي اللقاء بـ32 نقطة.

وفي مباريات أخرى، خسر فينيكس صنز، صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم، أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 109-116 في لقاء غاب عنه كريس بول وديفن بوكر ودياندري أيتون وجاي كراودر.

وتغلب غولدن ستايت ووريرز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 128-107 بفضل كلاي تومسون الذي نجح في 7 ثلاثيات منهياً اللقاء بـ41 نقطة، ليؤكد بذلك المركز الثالث لفريقه في المنطقة الغربية خلف صنز وغريزليز وأمام دالاس مافريكس الفائز على سان أنتونيو سبيرز 130-120 بقيادة السلوفيني لوكا دونتشيتش (26 نقطة مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة)، ويوتا جاز الفائز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-80، ودنفر ناغتس السادس الذي مني بهزيمة هامشية أمام لوس أنجليس ليكرز 141-146 بعد التمديد بغياب عدد من نجومه وعلى رأسهم الصربي نيكولا يوكيتش.

كما فاز أورلاندو ماجيك على ميامي هيت 125 - 111.