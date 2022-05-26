NBA - سلتيكس على بعد فوز من بلوغ النهائي

وبهذا الفوز، بات سلتيكس متقدماً 3-2 في سلسلة المواجهات بين الفريقين، وقد يتمكن من حسم التأهل في حال فاز بالمباراة السادسة على أرضه الجمعة.

وساهم تايتوم في تحقيق أعلى معدل متابعات في المباراة مع 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

قال تايتوم "لا يمكننا التفكير في أن الأمر انتهى. علينا العودة إلى ملعبنا كما لو أننا خسرنا 3-2، بهذا الشعور بالإلحاح وليس بالرضا. لدينا أشياء يجب إنهاؤها، يجب أن نلعب بشكل أفضل. المهمة لم تنته بعد. ما زالت بعيدة من النهاية".

وبالتالي بات سلتيكس الذي أقصى في الدور الثاني حامل اللقب ميلووكي باكس، على بعد فوز واحد من بلوغ نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمرة الأولى منذ العام 2010، عندما خسر أمام لوس أنجليس ليكرز.

كما أن الفريق لم يفز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين منذ العام 2008، عندما تغلب على ليكرز نفسه أيضاً.

واعتبر براون أن "هذه فرصة عظيمة. لدينا فرصة للقيام بشيء مميز".