NBA: ديفيس يقود ليكرز لصدارة طال انتظارها عقد من الزمن

ورد ليكرز، بعد صدمة خسارته السبت أمام تورونتو رابتورز حامل اللقب، باداء قوي أمام تشكيلة يوتا الموهوبة.

وهذه المرة الأولى منذ عام 2010 يضمن ليكرز صدارة منطقته الغربية، عندما قاده نجمه الراحل كوبي براينت الذي قضى مطلع السنة بحادث تحطم طائرة مروحية، إلى اللقب المرموق.

وإلى نقاطه الغزيرة، اضاف ديفيس 12 متابعة، 4 تمريرات حاسمة و3 سرقات و4 ثلاثيات.

في المقابل، أنهى زميله "الملك" ليبرون جيمس المباراة برصيد 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة، لينجح ليكرز في تخطي عناد يوتا.

قال ديفيس "مع كل مررنا به هذا الموسم ، يعني لنا الكثير أن نحرز المركز الأول في الغرب، لكننا لم ننته بعد".

ديفيس الذي سجل 23 نقطة في الشوط الأول، اصبح أول لاعب من ليكرز منذ براينت يسجل 20 نقطة أو أكثر في الشوط الأول في 20 مباراة. تابع ديفيس "أن أكون في فئة واحدة معه فهذا يعني الكثير لي".

ولدى يوتا صاحب المركز الخامس في الغربية والذي ضمن تأهله إلى البلاي أوف، سجل الجناح دونوفان ميتشل 33 نقطة، وأضاف الموزع مايك كونلي 24 نقطة و8 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير، أوّل المصابين بفيروس كورونا المستجد في الدوري، 16 نقطة و13 متابعة.

لكن يوتا افتقد لمسدده الكرواتي بويان بوغدانوفيتش المصاب في معصمه.

وزرع فريد فان فليت 7 ثلاثيات في سلة ميامي هيت ليقود رابتورز حامل اللقب الى الفوز 107-103.

وكان نيو اورليانز بيليكانز بحاجة للفوز على ممفيس غريزليز للبقاء ضمن سباق التأهل إلى البلاي أوف، وقد نجح في ذلك بفارق عشر نقاط 109-99.

وتفوق اليافع زيون وليامسون (23 نقطة) في مواجهته مع جا مورانت (11 نقطة و8 تمريرات حاسمة) المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري.

ولحسن حظ بيليكانز، سقط سان انتونيو سبيرز عاشر الغربية امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 130-132، ليترك المركز التاسع لبورتلاند ترايل بلايزرز.

وبعد قلب تأخره بعشر نقاط، تقدم سبيرز بفارق اربع قبل دقيقة على النهاية، لكنه انهار بعد ثلاثية من شايك ميلتون قبل 7 ثوان على النهاية.

وتغلب انديانا بيسرو على واشنطن ويزاردز 111-100 بفضل 34 نقطة لتي جاي وارن، وذلك بعد تسجيله 53 نقطة في سلة فيلادلفيا.