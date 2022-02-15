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الدوري الأميركي للمحترفين

NBA - ديروزان يقود "بولز" للفوز على "سبيرز"

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تألّق ديمار ديروزان في الربع الأخير من مواجهة فريقه شيكاغو بولز أمام سان أنتونيو سبيرز، ليسجّل أربعين نقطة في المباراة ويساهم في فوزه 120-109 ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة.

Reuters

دخل شيكاغو الربع الأخير متأخراً بفارق ست نقاط، لكن ديروزان كان حاضراً مسجلاً 11 نقطة من أصل 13 لفريقه الذي عاد بذلك إلى التقدّم.

قال اللاعب البالغ 32 عاماً إنه حاول البقاء هادئاً طوال الوقت، خصوصاً في الربع الثالث عندما تفوّق سبيرز 32-24.

وأوضح "بالوصول إلى الربع الأخير، فإن أولويتي الرئيسية هي الفوز بأي ثمن. عليك أن تفهم المباراة بأكملها. من الصعب الخروج بالكرة وأن تكون عدوانياً ومحاولة التسجيل".

وأضاف "عليك أن تقوم بتشريح اللعبة. أجمع البيانات طوال المباراة، وفي الربع الرابع تمكنت من فهم كل شيء".


 

شيكاغو بولز الدوري الأميركي للمحترفين سان أنتونيو سبيرز ديمار ديروزان
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