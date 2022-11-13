NBA: دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز وتريبدل دابل لدونتشيتش

في حين يواصل نتس انتفاضته بعد بداية سيئة للموسم، حقق بوسطن سلتيكس انتصاره السادس تواليًا على حساب مضيفه ديترويت بيستونز 117-108، فيما أسقط دالاس مافريكس ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز المحلق 117-112 بفضل تريبل دابل لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، بينها 42 نقطة.

تألق دورانت في طرفي الملعب مسجلا 27 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وتصدى للكرة مرتين وسرقها مرتين.

أصبح دورانت (34 عامًا) أول لاعب يبدأ موسمًا بـ13 مباراة متتالية يسجل خلالها 25 نقطة على الأقل منذ مايكل جوردان (16 مباراة) في مستهل موسم 1988-1989.

سجل سيث كوري القادم من مقاعد البدلاء 14 من نقاطه الـ22 في المباراة في الربع الاخير الذي ابتعد فيه نتس بعد تبادل التقدم مرات عدة في اللقاء.

كان الدفاع محط اهتمام منذ تولي فون زمام الأمور بعد إقالة الكندي ستيف ناش في وقت سابق من الشهر.

نجح نتس في الحد من قوة بول جورج الذي اكتفى بخمس محاولات ناجحة من أصل 12 و17 نقطة. أحرز الكرواتي إيفيكا زوباتش 16 نقطة و15 متابعة وأضاف ماركوس موريس 13 نقطة ليواصل كليبرز الضغط الى حين سجل نتس 18 نقطة مقابل اثنتين فقط لأصحاب الارض في أواخر المباراة.

تريبل دابل دونتشيتش

في دالاس، خرج دونتشيتش من حالة الركود التي أحاطت به بعد هزيمتين تواليًا هذا الأسبوع ليحقق ثالث "تريبل دابل" له هذا الموسم، مضيفًا 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة الى نقاطه الـ42 في فوز دالاس على بلايزرز.

وهذه الـ"تريبل دابل" رقم 49 في مسيرته والرابعة التي يسجل فيها 40 نقطة أقله.

ووضع دالاس حدًا لسلسلة من ثلاثة انتصارات تواليًا لبلايزرز الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية. كان داميان ليلارد أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 29 نقطة و12 تمريرة حاسمة لكنهم افتقدوا للبوسني المصاب يوسف نوركيتش.

في ديترويت، سجل جايسون تايتوم 43 نقطة و10 متابعات ليتغلب بوسطن سلتيكس الغائب عنه هدافه المصاب جايلين براون وأل هورفورد ومالكولم بروغدون 117-108 على بيستونز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيستونز بفارق نقطتين، لكن تايتوم انتفض في الثاني وسجل 28 نقطة بعد الاستراحة.

وقدم الكاميروني جويل إمبييد أمسية مميزة وسجل 42 نقطة و10 متابعات ليقود فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز للفوز 121-109 على ضيفه هوكس، ليثأر لهزيمته الخميس في أتلانتا.

في ميامي، أفسد هيت الظهور الأول في الموسم للاميلو بول مع تشارلوت هورنتس بفوزه عليه 132-115.

وغاب بول أفضل لاعب مبتدئ الموسم الماضي (21 عامًا)، عن أول 13 مباراة بسبب إصابة في الكاحل.

سجل 15 نقطة في 28 دقيقة على أرض الملعب، لكنه لم يقو وفريقه على ميامي بقيادة ماكس ستروس الذي أحرز 31 نقطة.