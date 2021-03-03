NBA: دنفر ناغتس يقسو على ميلووكي باكس وسقوط جديد لليكرز

كانت المباراة الأولى مواجهة بين نجم ناغتس يوكيتش والعملاق اليوناني في صفوف باكس يانس انتيتوكونمبو، فتفوق الاول بتحقيقه "تريبل دابل" مع 37 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، مقابل 27 نقطة ليانيس. وهي المرة الخمسون التي ينجح فيها يوكيتش في تسجيل تريبل دابل في مسيرته والتاسعة هذا الموسم. كما اضاف جمال موراي 24 نقطة للفائز.

وضرب ناغتس منذ البداية بتقدمه 37-23 في نهاية الربع الأول ولم ينجح باكس حتى في الاقتراب منه طوال المباراة.



خسارة جديدة لليكرز

ومني لوس أنجليس ليكرز بخسارة جديدة امام فينيكس صنز 104-114 على الرغم من النقاط ال38 التي سجلهما نجمه ليبرون جيمس الذي اضاف اليها 6 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

واستمر تأثر ليكرز بغياب أنتونيو ديفيس بالاضافة إلى عدم تمكن الإسباني مارك غاسول من المشاركة بسبب بروتوكول كوفيد-19، وغاب ايضا كايل كوزما لاصابة في كاحله.

وبنى فينيكس فوزه على الرميات الثلاثية حيث نجح في 16 من أصل 29 محاولة.

وبفضل هذا الانتصار ارتقى فينكس إلى المركز الثاني في المنطقة الغربية على حساب ليكرز بالذات الذي بات ثالثاً.

ويملك فينيكس 23 فوزاً مقابل 11 هزيمة، في حين حقق ليكرز حامل اللقب 24 انتصارا وخسر 12 مباراة.

وكان أفضل مسجل في صفوف فينيكس داريو ساريتش مع 21 نقطة بينها 10 في الربع الاخير، في حين اضاف زميله ميكال برديجز 19 نقطة.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الثالث تواليا وكان على لوس أنجليس كليبرز 117-112 بفضل 25 نقطة لنجمه كيمبا ووكر بينها ست رميات ثلاثية.



وخاض كليبرز المباراة من دون نجمه كواهي لينارد بسبب غيابه المفاجىء عن البعثة قبل ساعات من المباراة بداعي الاصابة في اسفل الظهر.

وبقيت النتيجة متقاربة معظم فترات المباراة تبادل الفريقان التقدم 16 مرة خلالها، وعلى الرغم من تقليص بول جورج من كليبرز الفارق الى نقطتين قبل نهاية المباراة ب11 ثانية، كانت الغلبة في النهاية لسلتيكس.

وأعرب مدرب سلتيكس براد ستيفنس عن رضاه على ردة فعل فريقه فترة حرجة سبقت الانتصارات الثلاثة الأخيرة توالياً بقوله "بقي الفريق متماسكا واظهر قدرته على الصمود خلال مروره بفترة عدم توازن خلال الموسم. كان يمكن ان تسير الامور بطريقة سيئة لولا ذلك".

ونجح ستة لاعبين من سلتيكس في تخطي حاجز ال10 نقاط في المباراة ابرزهم جايسون تاتوم (18) وبايتون بريتشارد (14).

ونجح اتلانتا هوكس بقيادة مدربه الجديد والموقت نايت ماكمكيلان في تحقيق اول فوز رسمي له باشرافه بعد 24 ساعة من تسلمه منصبه بالفوز على ميامي هيت 94-80.

وكان هوكس اقال مدربه لويس بيرس الاثنين.

والخسارة هي الأولى لميامي بعد ستة انتصارات توالياً.

وتغلب ممفيس غريزليز على واشنطن ويزادرز بسهولة 125-111 بفضل 35 نقطة و10 تمريرات حاسم و5 متابعات لنجمه الشاب جا مورانت.

وسجل نجم واشنطن المخضرم راسل وستبروك 23 نقطة ونجح في 15 تمريرة حاسمة، في حين سجل هداف الدوري برادلي بيل 23 نقطة.

وبات بيل (27 عاما) اسرع لاعب لاعب يتخطى حاجز الالف نقطة في فريقه في موسم واحد بعد 31 مباراة، علما بان لاعبين اثنين سبقاه الى هذا الانجاز وهما جيبلبرت اريناس (موسم 2006-2007) وبرنارد كينغ (1990-91) وكلاهما كان في الثالثة والثلاثين من عمره.

وفي مباراة أخرى، فاز سان أنتونيو سبيرز على نيويورك نيكس 119-93.

