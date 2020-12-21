NBA: خمسة لاعبين صاعدين على أعتاب النجومية

دونتشيتش الساحر

هل يمكن أن يكون أفضل لاعب؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يطرحه الدوري الأميركي للمحترفين بخصوص المعجزة السلوفينية من دالاس، حيث أن منحى تقدمه في بداية موسمه الثالث متصاعد جداً. وقد كان للاعب مآثر كبيرة في الموسم الماضي، حيث سجل معدل نقاط 28,8 و9,4 متابعات (ريباوند) و8,8 تمريرات حاسمة.

قبل إتمامه 21 عاماً في 28 شباط/فبراير الماضي، كان قد حقق 21 "تريبل دابل" (عشر نقاط على الأقل في ثلاث فئات إحصائية)، وهو رقم قياسي تجاوز به ما حققه في عمر ماجيك جونسون (7) وليبرون جيمس (5). وأضاف ستة أخرى لينهي الموسم الماضي، بينها تسجيله في المباريات الفاصلة ضد لوس أنجليس كليبرز، حيث أنهى برصيد 43 نقطة و17 متابعة، و 13 تمريرة حاسمة، وسجل سلة الانتصار بتسديدة من ثلاث نقاط مع قرع جرس الوقت الإضافي.

أرقام مذهلة بالفعل. تبقى رؤية قدرته على مساعدة دالاس مافريكس بالذهاب إلى أبعد من الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية، ضمن تشكيلة ستبدأ الموسم من دون النجم الآخر اللاتفي كريستابس بورزينغيس، الذي يتعافى من جراحة في الغضروف المفصلي.



تايتوم ينمو

أظهر جايسون تايتوم تطوراً مذهلاً، وفرض نفسه قائداً للهجوم في بوسطن، لا سيما عندما أصبحت الأمور حاسمة في فقاعة ديزني بأورلاندو (25,7 نقاط، 10 متابعات ومعدل 5 تمريرات). لعب إلى جانب نجم الفريق الآخر جايلن براون في ميامي بالشرق، ليقودا بوسطن سلتيكس إلى النهائيات.

على هذا المسدد المهاري الذي اختير ثالثاً في "درافت" 2017 ومدد عقده لخمس سنوات مع فريق سلتيكس مقابل 195 مليون دولار، أن يواصل تطوره، حيث اكتسب خمسة سنتيمترات بالطول (2,08 م) وخمسة كيلوغرامات من العضلات خلال فترة الراحة، بحسب ناديه.

وقال تايتوم "أنا لا أضع حدوداً لما يمكنني تحقيقه. أريد أن أكون أحد أفضل اللاعبين في هذه الرياضة".



ويليامسون القوي

على عكس تايتوم، فقد وليامسون 11 كيلوغراماً من وزنه في الأشهر الأخيرة، بحسب شبكة "إي أس بي أن" الرياضية. لكن ذلك لا يؤثر على قوته كما أظهرت مبارياته التحضيرية مع البيليكانز، خصوصاً في المباراة الأخيرة ضد ميلووكي باكس التي سجل فيها 31 نقطة.

في المقابل، فإن خضوعه لجراحة في الغضروف المفصلي العام الماضي وأجل مشاركته الكبيرة في دوري المحترفين لبضعة أشهر، يبدو في مكان ما مفيداً. فعلى عكس مباريات الفقاعة، لا يخضع لأي قيود على وقت اللعب.

الأمر لا يتطلب إلا إطلاق العنان لقوته، وفي حال صمود ركبتيه، فسيشهد الموسم مفاجآت كبيرة.



يونغ "الاستعراضي

ارتقاءاته ومراوغاته وتمريراته المهينة أحياناً بين الأقدام، إضافة إلى تسديداته القاسية، جعلته السبب الأساسي في محافظة أتلانتا على مشجعيه في الموسم الماضي.

أصبح ثالث لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 30 نقطة في ثلاث مباريات متتالية قبل أن يبلغ 22 عاماً، على غرار مايكل جوردان وليبرون جيمس.

يونغ قادر على تقديم العروض المنتظرة، لكن الفوز بالمباريات مع أتلانتا هوكس هو الطريق الوحيدة للعبور إلى مصاف النجوم.

ولن يكون وحيداً الموسم الحالي، مع انضمام الإيطالي دانيلو غاليناري والصربي بوغدان بوغدانوفيتش، إلى جانب المخضرم راجون روندو والسويسري الصلب كلينت كابيلا.



مورانت "الخارق

مع اختياره أفضل لاعب صاعد في الموسم الماضي، مستفيداً بالتأكيد من غياب ويليامسون، يبدو أن مورانت كان يستحق هذه الجائزة.

كان الناجي الوحيد حين فشل ممفيس في التأهل للمباريات الإقصائية وخسر في المباراة الفاصلة أمام بورتلاند ونجمه داميان ليلارد.

في سن الـ21، أثبت مورانت نفسه كقائد مستعد لتحمل مسؤولية مكانته كـ"لاعب امتياز"، ولا يبدو أن هناك شيئاً يخيف هذه الموهبة المتفجرة.

ومع معدل 17,8 نقطة (47,7 في المئة من التسديدات) ومتوسط 7,3 تمريرات، فاجأ أكثر شخص. شعر أنه تم التقليل من شأن فريقه، وقال "هدفي الأول هو أن أبدأ الموسم بإظهار أن الجميع مخطئ حيالنا".