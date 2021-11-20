NBA - خسارة ثالثة توالياً لليكرز وفوز غولدن ستايت دون كوري



لم تجنب عودة "الملك" ليبرون جيمس من الإصابة فريقه لوس أنجليس ليكرز خسارة ثالثة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد سقوطه السبت أمام مضيفه بوسطن سلتيكس 130-108، فيما تابع غولدن ستايت ووريرز، متصدر ترتيب الدوري، سلسلة انتصاراته برغم غياب نجمه ستيفن كوري.

بعد غيابه ثماني مباريات لإصابة عضلية في جنبه، سجّل جيمس 23 نقطة، لكنه فقد السيطرة مع زملائه في الشوط الثاني، في ظل تألق جايسون تايتوم (37 نقطة و11 متابعة) مع سلتيكس.

وتُعدّ مواجهة ليكرز وسلتيكس نقطة ارتكاز في دوري "أن بي ايه"، إذ يتشارك الفريقان الرقم القياسي لعدد الألقاب (17).

وكانت الأفضلية لليكرز في الربع الأول (38-30)، مع بروز أنتوني ديفيس (31 نقطة و6 متابعات). لكن الفريق الأصفر فقد الإيقاع الجماعي، فاكتفى موزّعه المخضرم راسل وستبروك بـ12 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

قال جيمس الذي يحتل فريقه المركز التاسع في المنطقة الغربية "يجب أن نلعب أفضل، بصرف النظر عن الأسماء المتواجدة في التشكيلة".

في المقابل، سجّل لبوسطن كل من ماركوس سمارت 22 نقطة، الألماني دنيس شرودر (21) وآل هورفورد (18)، ليرفع الفريق الأخضر رصيده هذا الموسم إلى 8 انتصارات و8 هزائم، بالتساوي مع ميلووكي باكس حامل اللقب ضمن المنطقة الشرقية.

أما باكس، فكاد يهدر تقدّمه أمام ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي قلّص الفارق معه إلى نقطتين في الوقت الحاسم، بعدما تقدّمه بعشرين نقطة، لكن حامل اللقب حسم المواجهة 96-89.

ويدين باكس إلى نجمه الأول اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، صاحب 21 نقطة و19 متابعة و7 تمريرات حاسمة و4 صدات (بلوك شوت) والذي سجّل كرة حاسمة قبل 28 ثانية من نهاية الوقت.

وساهم بانتصار ميلووكي لاعب الارتكاز بوبي بورتيس (17 نقطة و13 متابعة).

وانفرد بروكلين نتس، أحد المرشحين لإحراز اللقب، بصدارة المنطقة الشرقية بعد فوزه الصعب على ضيفه أورلاندو ماجيك 115-113، في ظل غياب نجمه المخضرم كيفن دورانت المصاب بكتفه.

وعوّض نتس بداية سيئة شهدت تأخره بفارق 19 نقطة مطلع الربع الثاني، ليتصدّر الشرقية مع 12 فوزاً و5 هزائم، مقابل 11 فوزاً و5 خسارات لكل من ميامي هيت وشيكاغو بولز.

كان جيمس هاردن "اللحية" أفضل مسجله مع 36 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف الموزّع الأسترالي باتي ميلز 22 نقطة.



الفوز الـ11 توالياً لفينيكس



وحقق شيكاغو بولز فوزاً هاماً خارج الديار على حساب دنفر ناغتس 114-108.

يدين الفريق الأحمر والأسود بفوزه لزاك لافين (36 نقطة) الحاسم في اللحظات الأخيرة بالإضافة إلى ديمار ديروزان (26 نقطة)، فيما غاب عن ناغتس عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش المصاب بمعصمه.

بقي دنفر الذي مُني بخسارة ثالثة توالياً خامساً في منطقة غربية يهيمن عليها غولدن ستايت صاحب 14 فوزاً وخسارتين فقط، بعد تغلبه على ديترويت بيستونز 105-102.

بدون ستيفن كوري المصاب بجنبه ودرايموند غرين (فخذ) وأندري إيغوادالا (ركبة)، اعتمد ووريرز على جوردان بول (32 نقطة) والكندي أندرو ويغينز (27).

وبفضل لعبه الهجومي السلس وقتاله الدفاعي، وقف غولدن ستايت في وجه عودة قوية لبيستونز في الربع الأخير.

وخطف فينيكس صنز الأضواء بفوزه الحادي عشر توالياً على حساب دالاس مافريكس 112-104، ليعزز مركزه الثاني في الغربية (12-3).

ومرّة جديدة، أظهر صنز لعبه الجماعي، فسجّل ستة لاعبين بين 10 و19 نقطة، بينهم الموزع كريس بول صاحب 18 نقطة و14 تمريرة حاسمة.

ولدى مافريكس الذي افتقد مرة ثانية توالياً نجمه السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش المصاب بكاحله، سجل اللاتفي كريستابس بورزينغيس 23 نقطة و12 متابعة.