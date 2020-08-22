NBA: تأهل قريب لتورونتو وبوسطن وكليبرز يتقدم دالاس

وفي المنطقة الغربية، تقدم لوس أنجليس كليبرز فريق دالاس مافريكس 2-1 ويوتا جاز فريق دنفر ناغتس 2-1.

وأشار مدرب بورتلاند ترايل بلايزرز أن نجمه داميان ليلارد، أفضل لاعب في فقاعة أورلاندو بعد استئناف الدوري إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، سيلعب السبت ضد لوس أنجليس ليكرز (1-1) بعد إصابته بالسبابة اليسرى.

تقدم ثلاثي لتورونتو وبوسطن

وهيمن تورونتو على نتس 117-92 وبات على بعد فوز واحد لحسم سلسلة من سبع مباريات ممكنة في الدور الأول من الأدوار الاقصائية "بلاي اوف"، حيث يتوقع أن يلاقي بوسطن في نصف نهائي منطقته.

وكان الكاميروني باسكال سياكام رجل المباراة بتسجيله 26 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة لتورونتو.

أضاف فريد فانفليت 22 نقطة بينها 6 ثلاثيات من 10 محاولات، مؤكدا تألق فريقه خارج القوس حيث بلغ معدل تسجيله 47,8%.

وبعد دخوله الاعتيادي من مقاعد البدلاء، سجل الإسباني سيرج ايباكا 20 نقطة و13 متابعة.

قال موزع تورونتو كايل لاوري (11 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة) "نحاول الاستحواذ في كل مرة. لا يمكننا التركيز على شيء آخر. إنهاء المباريات هو الأصعب ونعرف أنهم لن يستسلموا".

ومن جهة فريق مدينة نيويورك الذي بلغ معدل تسجيله 30%، كان تايلر جونسون الافضل مع 23 نقطة وأضاف كاريس لوفيرت 15.

وسيطر رابتورز على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وبلغ تقدمه في ربعها الأخير 31 نقطة.

وشق بوسطن أيضاً طريقه بتغلبه على فيلادلفيا 102-94، في ظل تألق كمبا ووكر (24 نقطة و8 متابعات) وجايلن براون (21 نقطة و7 متابعات).

واكتفى جايسون تايتوم بتسجيل 15 نقطة لبوسطن، بعيداً عن معدله البالغ 32,5 نقطة في أول مباراتين، إذ عانى من مشكة أخطاء مطلع المباراة أجبرته على الجلوس طوال الربع الثاني.

ولدى الخاسر، سجل الكاميروني العملاق جويل امبيد 30 نقطة و13 متابعة بينها 14 رمية حرة.

قال مدرب سيكسرز بريت براون الذي تفوق فريقه بالمتابعات (57-45) والمحاولات الثانية (20-9) "قمنا بما يلزم دفاعياً للفوز في مباراة. لكن أهدرنا الكثير من الفرص الهجومية".

وبرغم اقترابه من الإقصاء، بدا امبيد مصمماً على الفوز في مباراة الأحد "لا أريد أن نخسر بنتيجة نظيفة. لا أريد ذلك في سجلي".



دالاس يخسر المباراة ودونتشيتش

وفي الغربية، تقدم لوس أنجليس كليبرز على دالاس مافريكس 2-1 بفوزه عليه 130-122.

وتألق النجم كواهي لينارد، حامل لقب العام الماضي مع تورونتو، بتسجيله 36 نقطة و9 متابعات.

قال مدربه دوك ريفرز "رأيته يلعب بشكل رائع الليلة. من خلال نقاطه ودفاعه، وأيضاً أسلوبه الذي يحدّد توجه الجميع".

وبعد ربع أول شهد تحدياً بدنياً قوياً (23-23)، تقدم كليبرز 58-54 على الاستراحة ولم يتخل بعدها عن أفضليته.

وأشار لينارد أنه حاول أن يكون "شرساً" بعد خسارة المباراة الثانية "الفريق بأكمله يلعب بشراسة. يساعدونني للحصول على تسديدات سهلة".

وإلى خسارته المباراة، تعرض دالاس لصفعة كبيرة باصابة نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش (21 عاما) بكاحله الأيسر في الربع الثالث.

ترك الملعب وهو يعرج لكنه عاد في الربع الأخير، لينهي المباراة بـ"تريبل دابل" مع 13 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

قال اللاعب المميز الذي يحوم شك حول مشاركته في المباراة الرابعة "ليست خطيرة (...) هي التواء بسيط.

وأشار مدربه ريك كارلايل "من الصعب معرفة كيفية تقدم الأمور. لدينا أفضل العلاجات الطبية هنا، على غرار باقي الأندية، وسنتابع رد الفعل في الساعات الـ36 المقبلة".

واكتسح يوتا جاز خصمه دنفر ناغتس 124-87 ليتقدمه 2-1.

ويدين يوتا بفوزه بشكل كبير إلى الموزع مايك كونلي، في أول مشاركة له في البلاي اوف، إذ ترك فقاعة اورلاندو لحضور ولادة طفله ثم خضع لحجر لمدة أربعة ايام.

قال كونلي الذي سجل 27 نقطة بينها 7 ثلاثيات من 8 محاولات "كنت سعيداً جداً للعودة مع الشبان. ليس سهلاً أن تخضع لحجر: خلال أربعة ايام سُمح لنا بالخروج نصف ساعة فقط يومياً وربما للمس الكرة".

كما تألق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (21 نقطة و14 متابعة) ودونوفان ميتشل (20 نقطة).

ولدى دنفر ثالث المنطقة الغربية في الدور المنتظم، سجل الصربي نيكولا يوكيتش 15 نقطة وجمال موراي 12.



عودة ليلارد

وأكد تيري ستوتس مدرب بورتلاند أن نجمه ليلارد سيخوض مواجهة السبت ضد ليكرز متصدر المنطقة الغربية، مستعيناً بصفيحة على سبابته اليسرى المخلوعة.

قال ستوتس "يخضع لعلاجات اليوم. العديد من العلاجات طوال اليوم". تابع "أعتقد أنه سيضع صفيحة، لكنه سيلعب".

وتعرض ليلارد للاصابة خلال خسارة فريقه المباراة الثانية 88-111.

وكان ليلارد أحد ابرز اللاعبين بعد استئناف الدوري، رافعا فريقه الى مباراة الملحق المؤهلة على حساب مفميس غريزليز.

سجل 50 نقطة ضد فيلادلفيا، 61 ضد دالاس و43 ضد بروكلين.

وفي المباراة الأولى من البلاي اوف سجل 34 نقطة ليقود فريقه الى الفوز على ليكرز، قبل أن يصدم سبابته بحذاء النجم انتوني ديفيس ويخرج مصابا في نهاية الربع الثالث، بعد تسجيله 18 نقطة في 30 دقيقة.