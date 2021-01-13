NBA: تأجيل مباراة فينيكس صنز وأتلانتا هوكس بسبب فيروس كورونا

وقالت الرابطة في بيان "بسبب تتبع الاتصال المستمر داخل صنز، فإن الفريق لا يملك العدد المطلوب لثمانية لاعبين متاحين لخوض مباراة الليلة ضد هوكس".

وهي المباراة السابعة التي تضطر الرابطة إلى تأجيلها بسبب فيروس "كوفيد-19" بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق الموسم وتحديدا منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتأتي في الوقت الذي قامت فيه رابطة الدوري ورابطة اللاعبين بتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة لفيروس كورونا الثلاثاء بهدف وقف انتشاره.

وأضافت الرابطة أن الإجراءات الجديدة فرضت "ردا على زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد وزيادة طفيفة بين فرق الدوري الأميركي للمحترفين التي تتطلب الحجر الصحي للاعبين".

على مدار الأسبوعين المقبلين على الأقل، يتعين على اللاعبين والأجهزة الفنية البقاء في مقر إقامتهم في جميع الأوقات خلال خوض النادي لمبارياته البيتية باستثناء التوجه إلى صالة اللعب والمنشآت الرياضية الخاصة بفرقهم أو ممارسة الأنشطة الأساسية، باستثناء الظروف الاستثنائية.

وخلال السفر، لا يمكنهم مغادرة الفندق، باستثناء الذهاب للتدريب واللعب في الصالة أو في حالة الطوارئ، كما يمنع عليهم التواصل مع نزلاء الفندق.

وأثارت هذه البروتوكولات المعززة انتقادات من بعض اللاعبين أبرزهم نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر جورج هيل الذي علّق عقب الخسارة أمام سان أنتونيو سبيرز 102-112 "أنا رجل بالغ. سأفعل ما أريد القيام به".

وأضاف "إذا أردت الذهاب لرؤية عائلتي، فسأذهب لرؤية عائلتي. لا يمكنهم إخباري أنني يجب أن أبقى في غرفة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. إذا كان الأمر بهذه الخطورة، فربما لا ينبغي لنا اللعب".