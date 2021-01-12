NBA: تأجيل مباراة سلتيكس وماجيك بسبب فيروس كورونا

وقالت الرابطة إن الاختبارات الإيجابية والمخالطات في صفوف سلتيكس تركت الفريق من دون ثمانية لاعبين قادرين على خوض المباريات، وهو الحد الأدنى المطلوب لتفادي التأجيل.

وهي المباراة الخامسة التي تضطر الرابطة الى تأجيلها بسبب فيروس "كوفيد-19" بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق الموسم، وهي جاءت في وقت كان من المقرر أن يلتقي ملاك الفرق بعد محادثات مع رابطة اللاعبين حول بروتوكولات الصحة والسلامة من الفيروس.

وهذه أيضاً المباراة الثالثة التي يتم تأجيلها لسلتيكس في مدى أربعة أيام، بعد الأولى ضد ميامي هيت الوصيف الأحد الماضي، وضد شيكاغو بولز اليوم، وذلك بسبب اكتشاف إصابة نجميه جايسون تايتوم وجايلن براون ودخول العديد من زملائهما الحجر الصحي بسبب مخالطتهما.

وكانت المباراة الأولى التي اضطرت الرابطة الى تأجيلها بين هيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ثم ألغت الرابطة الاثنين مباراة دالاس مافريكس ونيو أورليانز بيليكانز.

وأعلنت الرابطة تأجيل مباراة سلتيكس وماجيك في الوقت الذي ألغى فيه فريق واشنطن ويزاردز حصته التدريبية هذا اليوم مع دخول لاعبين في صفوفه لم يكشف عن هويتهما، الحجر الصحي.

وقال النادي في بيان "بدافع الحذر الشديد، ألغى الفريق التدريبات المقررة اليوم".

ولم تتم إعادة جدولة أي من هذه المباريات.

وقسمت رابطة الدوري موسمها إلى جزأين، حيث كشفت عن الجدول الزمني للأول حتى الرابع من آذار/مارس لكنها لم تعلن عن روزنامة الجزء الثاني الذي من المفترض أن يبدأ في العاشر من آذار/مارس بعد راحة لستة أيام.

وبذلك، أعطت الرابطة لنفسها مجالاً لإعادة جدولة أي مباريات مؤجلة من الجزء الأول من الموسم إلى الجزء الثاني أو حتى أثناء الاستراحة.

وقال المتحدث باسم الرابطة مايك باس الأحد لشبكة "أي أس بي أن" الرياضية "كنا نتوقع تأجيل المباريات وخططنا الجدول الزمني وفقاً لذلك. لا توجد خطط لتعليق البطولة وسنواصل الاعتماد على توجيهات خبرائنا الطبيين".