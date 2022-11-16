NBA: بيليكانز يسقط غريزليس ومافريكس يتخطى كليبرز بصعوبة

وتألق ماكولوم بالتسجيل من المسافات كلّها (11 من 23 ومن ضمنها 7 من 13 ثلاثية)، كما قام بتسع تمريرات حاسمة ليعزّز بيليكانز رصيده إلى 8 انتصارات و6 هزائم ويقلص الفارق مع غريزليز الذي يتقدم عليه مع تسعة انتصارات وست هزائم في المنطقة الغربية.

ومن ناحية غريزليز، برز جا مورانت مع 36 نقطة، إلا أنّ خروجه إلى دكة البدلاء في آواخر الربع الثالث بينما كان فريقه متقدما 86-85، سمح لبيليكانز بانتزاع زمام المبادرة.

ونجح نيو أورليانز في تسجيل 15 نقطة مقابل 5 ليقلب الطاولة على منافسه، ويتقدم 104-91 قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

وفي دالاس، تألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز على لوس أنجليس كليبرز 103-101 في مباراة نارية.

منح ريجي بولوك مافريكس التقدم 99-93 بعد ثلاثيتين متتاليتين قبل 91 ثانية من نهاية المباراة. لكنّ الفرنسي نيكولا باتوم ردّ بثلاثية لكليبرز وأضاف بول جورج ثنائية لتشتعل المباراة قبل 51 ثانية من النهاية (98-99).

وضرب دونتشيتش خصمه كليبرز بثلاثية أخرى ليضع فريقه في موقف افضل لحسم النتيجة في الثواني الأخيرة.

وكان جورج أفضل مسجّل لكليبرز بـ 23 نقطة واضاف باتوم 22.