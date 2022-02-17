NBA - بيستونز يوقف الانتصارات المتتالية لسلتيكس

ويدين بيستونز بانتصاره إلى نجمه جيرامي غرانت الذي سجل سلة الفوز قبل 19 ثانية من نهاية المباراة واضعا حدا لسلسلة النتائج المخيبة لفريقه الذي مني بثماني هزائم متتالية.

وكان غرانت أفضل مسجل في صفوف بيستونز برصيد 24 نقطة، وأضاف كل من كايد كانينغهام وصديق باي 20 نقطة لكل منهما مع ثماني متابعات للأول و11 للثاني.

وحصل نجم سلتيكس جايسون تاتوم على فرصة قلب الطاولة مع الصفارة النهائية لكن رميته ارتدت من حافة السلة.

وتبادل الفريقان التقدم في الربع الأخير ست مرات من أصل 25 في المباراة قبل أن يفعلها بيستونز ويحقق فوزه الأول منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على كليفلاند كافالييرز 115-105.

وغاب عن سلتيكس الذي دخل المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 135-87 الثلاثاء، لاعبه ماركوس سمارت بسبب إصابة في كاحله الأيمن.

وكان جايلن براون أفضل مسجل في المباراة وفي صفوف الخاسر برصيد 31 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، وأضاف تاتوم 22 نقطة وآل هورفورد 19 نقطة وغرانت وليامس 17 نقطة.

وواصل فينيكس صنز متصدر الدوري والمنطقة الغربية انتصاراته المتتالية عندما تغلّب على ضيفه هيوستن روكتس 124-121 بفضل 24 نقطة لديفين بوكر و23 نقطة لديأندريه أيتون.

في المقابل، مني مطارده المباشر غولدن ستايت ووريرز بخسارته الثانية تواليا والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة عندما سقط أمام ضيفه دنفر ناغتس 116-117.

وحذا شيكاغو بولز متصدر الشرقية حذو صنز عندما حقق فوزه الخامس تواليا بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 125-118، فيما واصل بروكلين نتس صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه نيويورك نيكس 111-106.

وفي باقي المباريات، فاز إنديانا بايسرز على واشنطن ويزاردز 113-108، ولوس أنجليس ليكرز على يوتا جاز 106-101، فيما خسر ممفيس غريزليز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 119-123، ومينيسوتا تمبروولفز أمام تورونتو رابتورز 91-103، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام سان أنتونيو سبيرز 106-114، وأورلاندو ماجيك أمام أتلانتا هوكس 109-130.