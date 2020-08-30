NBA: بوسطن يكسب الأسبقية على حساب رابتورز

وكان الفريقان يخوضان أول مباراة لهما للفريقين منذ الأحد الماضي علماً بان الدوري توقف على مدى ثلاثة أيام منتصف الاسبوع بسبب قرار مقاطعة المباريات احتجاجاً على حادثة كينوشا في ويسكونسن حيث أطلق أحد عناصر الشرطة النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك.

وعلق مدرب بوسطن براد ستيفنس على هذه الحادثة بقوله قبل المباراة "ثمة قلوب جريحة في مختلف أنحاء البلاد. كان الأمر رائعاً التواجد مع اللاعبين خلال هذا الأسبوع ومميزاً للعمل معهم بشكل يومي".

وتألق في صفوف الفائز كل من جايسون تاتوم وماركوس سمارت بتسجيلها 21 نقطة، وأضاف كميبا ووكر 18 و10 تمريرات حاسمة.

تقدم بوسطن بسرعة 11-3 بينها خمس نقاط لبراون قبل أن يوسع الفارق الى 25-13 بعد مرور 7 دقائق عندما ارتكب صانع ألعاب تورونتو رابتورز الكاميروني باسكال سياكام خطأه الفني الثالث.

وأنهى بوسطن الربع الأول متقدما بفارق 16 نقطة (39-23) بفضل 10 نقاط لماركوس سمارت و9 نقاط لبراون.

وقلص رابتورز الفارق إلى 9 نقاط في الربع الثاني لكن بوسطن عاد وتقدم بفارق أكثر من 20 نقطة في مطلع الربع الثالث وحافظ على تقدمه حتى النهاية.