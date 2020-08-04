NBA: بودنهولزر ودونوفان مدربي العام





وتشارك المدربان الجائزة نتيجة تصويت حلّ فيه نيك نورس مدرب تورونتو رابتورز حامل اللقب ثالثاً بفارق صوت واحد عن الفائزين.

ويتم اختيار الفائز كل موسم بحسب تصويت مدربي الأندية الثلاثين المشاركة في دوري "NBA"، بحيث يصوّت كل مدرب لشخص واحد.

وارتكز تصويت هذه السنة على المباريات التي أقيمت حتى 11 آذار/مارس الماضي، عندما توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

قال ريك كارلايل مدرب دالاس مافريكس ورئيس رابطة المدربين ان بودنهولزر نال الجائزة للموسم الثاني توالياً، بعد قيادته ميلووكي إلى تحقيق أفضل رصيد هذا الموسم.

فيما تشارك دنوفان الجائزة بعد قيادة فريقه إلى الأدوار الاقصائية "بلاي اوف" في مواسمه الخمسة الأولى.

قال كارلايل في بيان "تهانينا لمايك بودنهولزر وبيلي دونوفان على هذا التقدير المرموق".

وانضم بودنهولزر إلى المدرّبين العمالقة دون نلسون، بات رايلي وغريغ بوبوفيتش الذين أحرزوا الجائزة ثلاث مرات.