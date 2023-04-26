NBA: بانكيرو أفضل مبتدئ في الموسم

حصل بانكيرو، الخيار الأول في "درافت" الدوري عام 2022، على 98 صوتًا من أصل 100 صوت في المركز الأول من قبل لجنة من الصحافيين الدوليين.

حقق ابن الـ20 عامًا معدلات 20 نقطة، 6.9 متابعات و3.7 تمريرات حاسمة في موسمه الأول في الدوري.

كان له تأثير فوري، حيث سجل 29 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة في أول مباراة له مع أورلاندو في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

قال في مقابلة مع قناة "تي أن تي" معلقًا على فوزه "كان هدفًا لي، من اللحظة التي تم اختياري في الدرافت. أنا سعيد أني تمكنت من ذلك (الفوز بالجائزة)".

سجل بانكيرو 20 نقطة أو أكثر في 40 مباراة هذا الموسم معادلا الرقم الذي حققه ليبرون جيمس، نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي، في موسمه الاول في الدوري.

بات بانكيرو اللاعب رقم 22 الذي يحتل المركز الاول في الدرافت ويفوز بجائزة أفضل لاعب مبتدئ.

حل جايلن وليامس لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر في المركز الثاني وووكر كيسلر من يوتا جاز ثالثًا.



