NBA: انحصار المنافسة على أفضل لاعب بين أنتيتوكونمبو وجيمس وهاردن

ويُعدّ اليوناني الذي قاد فريقه لصدارة المنطقة الشرقية الأكثر ترجيحاً للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي لما قدمه خلال الموسم.

كما اختير أنتيتوكونمبو البالغ من العمر 25 عاما ضمن المرشحين لأفضل لاعب دفاع في البطولة إلى جانب أنتوني ديفيس لاعب ليكرز والفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا.

وتنافس على لقب أفضل مدرب مايك بودنهولزر مدرب ميلووكي، إلى جانب بيلي دونوفان من أوكلاهوما سيتي ونيك نيرس مدرب تورونتو، قبل أن يتشارك بوندهولزر ودونوفان الجائزة.

فيما ستكون المنافسة على لقب أفضل لاعب واعد بين لاعب نيو أورلينز بيليكانز زيون ويليامسون، ونظيره في ميامي هيت كيندريك نون، وجا مورانت لاعب ممفيس.

واستند التصويت في جميع الجوائز على مباريات الموسم العادية التي لعبت حتى 11 آذار/مارس، عندما تم إيقاف البطولة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتم استئناف الدوري نهاية الشهر المنصرم بعد أربعة أشهر من التوقف في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا، ولن يؤخذ في الاعتبار أداء اللاعبين فيها.

