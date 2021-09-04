NBA: المخضرم ألدريدغ يعود لبروكلين بعد أزمته القلبية

وكان ألدريدغ، المشارك في مباراة كل النجوم سبع مرات، قد أعلن في بيان على موقع تويتر في نيسان/أبريل الماضي، أنه سيضع حداً لمسيرة امتدت 15 عاماً في دوري "NBA"، بعد معاناته من عدم انتظام غير عادي في ضربات القلب في عدة مباريات.

وصف ابن الـ36 عاماً احدى الأزمات بـ"واحدة من أكثر الأشياء المرعبة التي مررت بها".

وبلغ معدل ثاني لاعب في اختيار اللاعبين الصاعدين "درافت" لعام 2006 (19.4 نقطة) و8.2 متابعات، ليبلغ مباراة كل النجوم مع بورتلاند وسان أنتونيو وبروكلين الذي تعاقد معه في آذار/مارس الماضي.

وفي خمس مباريات له مع بروكلين الموسم الماضي، بلغ معدله 12.8 نقطة و52.1% على التسديد، 4.8 متابعات، 2.6 تمريرة حاسمة و2.2 صدتين.

وأشارت شبكة "إي أس بي أن" إلى أن الأطباء منحوا الضوء الأخضر لألدريدغ (2.11 م و113 كلغ) بالمشاركة واستئناف مسيرته. ضمّه فريقه الموسم الماضي على أمل احراز اللقب مع النجوم كيفن دورانت، جيمس هاردن، كايري إيرفينغ وبلايك غريفين، لكنه ودّع من نصف نهائي المنطقة الشرقية أمام ميلووكي باكس الذي أحرز اللقب لاحقاً.

