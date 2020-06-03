NBA: الرابطة تسعى لإنهاء الموسم في أكتوبر (تقرير)

وأشارت شبكة "اي اس بي أن" الثلاثاء أنه وفقاً لإطار زمني من المقرر أن يصوّت عليه مجلس ادارة رابطة الدوري الخميس، لن يتخطى موعد المباراة السابعة الأخيرة من الدور النهائي يوم الثاني عشر من تشرين الاول/اكتوبر.

وتضع رابطتا الدوري واللاعبين اللمسات الأخيرة على استئناف الموسم المتوقف منذ 11 آذار/مارس بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".

وأضافت "اي اس بي ان" أن الرابطة تخطط لعودة الدوري بمشاركة 22 فريقاً بدءاً من 31 تموز/يوليو.

ومن المتوقع أن تقام جميع المباريات في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا، مع بقاء كل الأندية في الموقع لتقليل خطر تفشي كورونا.

ويحتاج اقتراح الرابطة الخميس أمام مجلس الادارة إلى موافقة ثلثي الاندية الثلاثين المشاركة في الدوري.

وتابعت "اي اس بي ان" أن هناك تأييداً كبيراً للخطة التي أوصى بها مفوض الدوري آدم سيلفر.

ومن القضايا الرئيسة التي يجب تسويتها، شكل المسابقة التي ستحدد هوية المتأهلين إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وسيتم إشراك ستة أندية لا تحتل مراكز مؤهلة إلى البلاي أوف مع اصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، ليصبح عدد المشاركين 22 مع استئناف الدوري. وبحال التصديق على ذلك، سينتهي موسم ثمانية أندية باكراً.

وإلى الأندية الثمانية من كل منطقة، تشارك ستة أندية لا يقل فارق انتصاراتها عن ستة مقارنة بصاحب المركز الثامن في كل منطقة، ما يعني أن هذه الأندية ستكون بحسب الترتيب الحالي نيو أورليانز بيليكانز، بورتلاند ترايل بلايزرز، سان أنتونو سبيرز وساكرامنتو كينغز من المنطقة الغربية وواشنطن ويزاردز من الشرقية.

قال لويد بيرس مدرب أتلانتا هوكس وصيف القاع في المنطقة الشرقية، إن اقصاء فريقه عن بقية الموسم سيشكل ضربة لتشكيلته الشابة "أكثر ما يمكننا الاستفادة منه هو لعب كرة السلة. إذا استؤنف الموسم ولم نكن جزءاً منه، فهذا يضر بتطوّرنا، يضر بمنتجنا، يضر بقدرتنا على الاستمرار بزخم نحتاجه الموسم المقبل".

ويُتوقع أن يتضمن استئناف الدوري حجراً صحياً للاعبين لأسبوعين في مدنهم، بين أسبوع وأسبوعين من التمارين في ملاعب الأندية ثم أسبوعين من المعسكرات التدريبية.

وكان الموسم قد توقف بعد إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا. وحتى الآن أصيب نحو عشرة لاعبين من الدوري بالفيروس من دون تحديد هوياتهم.

وتُعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثراً بـ"كوفيد-19" من حيث الوفيات، إذ بلغ عددها حتى الثلاثاء نحو 108 آلاف، علماً بأن البلاد أحصت أكثر من 1,8 مليون إصابة بالفيروس.