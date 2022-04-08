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دوري أبطال آسيا

الدوري الأميركي للمحترفين

NBA - الإصابة تُنهي موسم ليبرون جيمس

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سيغيب ليبرون جيمس عن آخر مباراتين للوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسبب إصابة في الكاحل، وفق ما أعلن النادي الجمعة، ما سيحرمه من المنافسة على لقب هدّاف الدوري.

Reuters

غاب "الملك" عن الخسارة ضد غولدن ستايت ووريرز الخميس والهزيمة أمام فينيكس صنز الثلاثاء التي أنهت مشوار ليكرز في الدوري وحرمته من بلوغ الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وقال ليكرز، بطل العام 2020، إنه بعد إعادة تقييم الإصابة، تَقرر أن اللاعب سيغيب عن آخر مباراتين  "من أجل استمرار التعافي والشفاء التام"، علمًا أنه عانى لاستعادة لياقته منذ إصابته في 27 آذار/مارس الفائت.

ومع غيابه عن آخر مباراتين، لن يتمكن ليبرون من مقارعة الكاميروني جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على لقب هداف الموسم (الدوري المنتظم) الذي أحرزه مرة عام 2008.

ويخوض ليكرز آخر مباراتين ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناغتس.
 

ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز NBA الدوري الأميركي للمحترفين
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